El Festival Protesta torna a Vic amb 37 pel·lícules de cinema social

Del 6 al 18 d'octubre torna el Festival Protesta per omplir Vic de cinema amb un total de 37 pel·lícules -22 llargmetratges i 15 curtmetratges-, de les quals cinc són produccions catalanes i, la resta, han estat produïdes a països com Algèria, Austràlia, Belarús, Canadà, Espanya, França, Hong Kong, Índia, Kazakhstan, Palestina i Polònia. Del total de films -la majoria dirigits per dones-, nou són estrenes a Catalunya i cinc també a l'Estat.
La prostitució, el feminisme, l'assetjament escolar, el medi ambient, la migració, la identitat de gènere o la tauromàquia són algunes de les temàtiques del Festival Protesta 2026. La 13a edició, però, girarà al voltant del concepte de la pell, "l'òrgan sensorial més extens del cos i el que ens permet el contacte amb els altres, amb la realitat palpable", detallen des de l'organització, tot afegint que "és una proposta antiracista perquè és frontera i contacte alhora". Alguns dels títols que destaquen són Singing Wings, d'Hemen Khaledi; Els mals noms, de Marc Ortiz; Por el bien de Adam, de Laura Wandel; The History of Concrete, de John Wilson; o Coexistence, My ass!, d'Amber Fares.
Com a novetat d'enguany, el Protesta aposta per una retrospectiva projectant tres pel·lícules de la directora Kelly Reichardt, referent del cinema indie nord-americà. Al mateix temps, el Festival dona continuïtat a les sessions Pro Teens, un espai adreçat a adolescents de diferents centres educatius de la comarca d'Osona amb l'objectiu de generar empatia i promoure la cultura audiovisual "com a eina de construcció d'una ciutadania formada i mobilitzada per fer un món millor", expliquen des del Festival.
Les sessions Pro Teen projectaran la pel·lícula Papallones negres de David Baute, una història sobre com el canvi climàtic impacte en la vida de tres dones de diferents llocs del planeta que ho perden tot per l'efecte de l'escalfament global i es veuen obligades a migrar. L'espai estarà dinamitzat per la cooperativa Fronteres Invisibles i en col·laboració amb Acció Cinema.
Sessió inaugural
La inauguració del Festival Protesta 2026 tindrà lloc el 9 d'octubre al Centre Cultural Joan Triadú i comptarà amb una proposta pensada des del col·lectiu artístic La Clota i amb el moviment de la ballarina osonenca Laura Marsal. La cerimònia s'iniciarà amb l'espectacle Melic. Teixint memòria col·lectiva d'IF Circus. A continuació es projectarà la pel·lícula Whispers in May (Chun Ri Huan You, 2026), de Dongnan Chen, que s'estrenarà a Catalunya.