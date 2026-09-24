El grup d'Osona Pla Moguda, guanyador del concurs Sona9 2026

El grup osonenc Pla Moguda ha guanyat el primer premi de la 26a edició del concurs Sona9, organitzat per la revista Enderrock. La final del certamen s'ha celebrat a la plaça Catalunya de Barcelona, en el marc de les festes de la Mercè. El segon lloc ha estat per a Beni Dolores, que s'ha endut el Premi Joventut, i el tercer, per a Orella d'Ós, que ha estat distingit amb el Premi Èxit.
El conjunt guanyador del concurs podrà enregistrar un disc als estudis Camaleó de Tordera i editar-lo en vinil amb una tirada de 200 còpies, entre altres beneficis, com ara una gira de concertes per festivals com l'Acústica, l'MMVV, la FIM de Vila-seca, el festival Ítaca o el Caps Music Festival de Tarragona.
Pel que fa al premi per a Beni Dolores, el reconeixement consta de 4.000 euros per l'enregistrament d'un disc, un videoclip o per material musical i una campanya de promoció als mitjans organitzadors del Sona9.
A més, el quintet barceloní ha rebut el Premi Cases de la Música, que els permetrà formar part del programa Incubadora Musical, gestionat i coordinat per les Cases de la Música amb una sèrie d'ajudes a la producció, gravació, gestió, assessorament i suport a la creació. També comptarà amb una campanya de promoció als mitjans organitzadors del Sona9.
Finalment, el tercer premi per al sextet vallesà Orella d'Ós està dotat amb 2.000 euros per a la gravació d'un disc, un videoclip o per material musical, i una campanya de promoció als mitjans organitzadors del Sona9.
Per la seva banda, el grup vigatà Mai Halis ha rebut el Premi Verkami per Votació Popular, que ja es va adjudicar en la gran final en línia del passat 20 de juliol. El guardó consisteix en 1.000 euros en material musical i la gratuïtat dels serveis de Verkami.
Així mateix, aquest any també s'ha incorporat el nou Premi Red Carpet Productions per a una de les 12 propostes semifinalistes. Se l'ha emportat la cantant andorrana Eugenia Correia, que podrà gaudir d'una residència artística a l'estudi de Red Carpet de Lloret de Vistalegre per a la producció i gravació de tres cançons.