Manlleu es prepara per a la 33a edició de la Fira del Porc i la Cervesa

Un any més -i ja en són 33- Manlleu es prepara per a una de les cites més esperades de l'any: la Fira del Porc i la Cervesa. Enguany tindrà lloc els dies 2, 3 i 4 d'octubre i consolida el format impulsat l'any passat amb la incorporació de la plaça de Dalt Vila, on els visitants podran trobar l'Aula del Gust i el Mercat de productes. D'altra banda, la plaça Fra Bernadí acollirà l'Espai Porc, la Granja -amb propostes infantils-, les cerveses artesanes i els concerts.
La Fira del Porc i la Cervesa comptarà amb un programa d'activitats relacionades amb la cultura i la gastronomia del territori, així com música en directe i propostes pels més menuts de la casa.
La Fira és un esdeveniment per descobrir productes de proximitat, així com la tradició del territori, apunta l'alcalde de Manlleu, Arnau Rovira. Al mateix temps, subratlla l'impacte econòmic i social que suposa la cita pel municipi.
Per la seva banda, la regidora de Festes, Montse Costa, posa en valor el format de tres dies i l'ampliació de l'espai a Dalt Vila, uns canvis impulsats la passada edició. Com a novetats d'enguany, la regidora revela que la punxada del barril es farà a la plaça de Dalt Vila i que durant els dies de l'esdeveniment també hi haurà una parada amb productes manlleuencs: "Tenim productes de molta qualitat, ho volem destacar i volem que siguin a la fira".
Pel que fa a la programació de l'Aula del Gust hi haurà activitats de tota mena, com un taller de còctels amb cervesa, un tast de productes manlleuencs, s'explicaran els productes premiats de Fet a Osona o un tast d'embotits infantil amb l'objectiu d'acostar els productes agroalimentaris del territori als més petits.
A la plaça Fra Bernadí s'hi concentrarà un dels elements centrals de la fira: l'Espai Porc. Amb la col·laboració dels paradistes del Mercat Municipal de Manlleu, s'explicarà la història i la tradició de les matances del porc a Catalunya. També serà a on s'ubicarà una de les grans atraccions de la cita: els porcs que es rostiran al caliu durant 14 hores.
Festa del Verro i la Birra al Casal Boira Baixa
Com ja és tradició, durant la Festa del Porc la Cervesa de Manlleu també se celebra la Festa del Verro i la Birra al Casal Popular Boira Baixa de Manlleu, una proposta alternativa a l'esdeveniment oficial farcida d'activitats lúdiques, culturals i reivindicatives.
Igualment, tindrà lloc els dies 2, 3 i 4 d'octubre i comptarà amb activitats com el sopar popular, música en directe, tast de cerveses artesanes o el II Gran concurs de menjar botifarra.
La celebració de la Festa del Verro i la Birra va néixer l'any 2013 "com a resposta a l'exclusió d'entitats de la Festa del Porc i la Cervesa i al canvi de model promogut per l'Ajuntament des d'aleshores", expliquen des del Boira Baixa: "Apostem per una celebració conscient, reivindicativa i arrelada, alhora que compromesa amb el territori i amb les propostes contraculturals i crítiques".