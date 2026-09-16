24 entitats de l'economia social i solidària d'Osona i el Lluçanès participaran en la fira alTERna't a Manlleu

El pròxim diumenge 27 de setembre arriba una nova edició -la 9a- de la fira alTERna't a l'Embarcador del Ter de Manlleu. Enguany, l'esdeveniment comptarà amb un total de 24 entitats de l'economia social i solidària d'Osona i el Lluçanès i girarà al voltant del "Bon Viure". La fira vol mostrar al públic que una altra manera d'organitzar l'economia i la mateixa vida és possible i que, a Osona i el Lluçanès, ja s'està construint gràcies a cooperatives, associacions i projectes comunitaris de l'economia social i solidària.
L'edició d'enguany pretén posar el focus en les respostes col·lectives davant les crisis socials, econòmiques i ambientals. En aquesta línia, des de l'organització destaquen que les entitats de la xarxa alTERna't "en són una mostra" amb projectes diversos relacionats amb l'habitatge, l'alimentació, les cures, les comunitats energètiques o iniciatives culturals, educatives i comunitàries, entre altres. Totes elles es fan visibles a la fira i ensenyen els seus projectes a la ciutadania.
Al voltant de l'alTERna't, a més de la mostra amb parades a l'Embarcador del Ter de Manlleu, també s'ha teixit un programa d'activitats diverses entre les quals hi haurà la xerrada Rehabilitació col·lectiva d'edificis a càrrec de l'OECOOP al Museu del Ter; tallers de reutilització, ioga o activitats per a tots els públics. A més, aquest 2026 la fira comptarà amb un estand de la Diputació de Barcelona amb plaques solars i Manlleu Energia n'explicarà el funcionament. També es tornarà a fer el Sorteig de l'alTERna't amb 25 productes i serveis de les entitats de la xarxa.
Al mateix temps i més enllà del dia de la fira, també es proposen activitats diverses relacionades durant el mes de setembre, com la xerrada Visions d'una bona vida: entre el present que vivim i el futur que imaginem al Casal Popular Boira Baixa.