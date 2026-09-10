Què fer aquest cap de setmana a Osona i el Lluçanès: 11, 12 i 13 de setembre

Arriba un nou cap de setmana farcit de propostes culturals i lúdiques a Osona i el Lluçanès. N'hi ha per a tots els públics i gustos, per això, des de la redacció d'Osona.com hem preparat un recull de les activitats més destacades pel cap de setmana de l'11, 12 i 13 de setembre a les nostres comarques.
Diada de Catalunya 2026: Osona i Lluçanès
Arreu dels municipis d'Osona i el Lluçanès s'han programat actes i activitats per a commemorar la Diada de Catalunya 2026, entre les quals destaca l'ofrena floral a la placa de Bac de Roda a Vic, la Marxa dels Vigatans o les propostes de l'Esquerra Independentista d'Osona.
Calldetenes: Festa Major 2026
Del 12 al 27 de setembre, Calldetenes està de Festa Major. Enguany s'han programat actes i activitats per a tots els públics amb propostes farcides de tradició, cultura i molt més.
- Què? Festa Major 2026
- Quan? Del 12 al 27 de setembre
- On? Calldetenes
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Vic: De Portes Endins
Des del 28 de juny i fins al 27 de setembre, la ciutat de Vic desplega una nova edició de la iniciativa cultural i turística De Portes Endins, una proposta que permet visitar espais patrimonials, històrics i religiosos de la capital d'Osona que normalment estan tancats al públic. Els espais són els següents: Museu Balmes, Museu Claretià, Església del Monestir de Santa Teresa, Casa Manso Joaquima de Vedruna (novetat), Casa natal de Sant Miquel dels Sants, Església i museu del convent del Sagrat Cor, Església i museu del convent del Pare Coll i la Subseu del Museu d'Història de la Medicina de Catalunya.
- Què? De Portes Endins 2026
- Quan? De juny a setembre
- On? Vic
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Oristà: Festa Major 2026
Del 4 al 12 de setembre és el torn de la Festa Major de la Torre d'Oristà. Els darrers dies de la celebració serà el moment de la caminada al campament romà de Puig Ciutat, el darrer acte de la festivitat.
- Què? Festa Major 2026
- Quan? Del 4 al 12 de setembre
- On? La Torre d'Oristà
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