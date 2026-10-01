Què fer aquest cap de setmana a Osona i el Lluçanès: 2, 3 i 4 d'octubre

Arriba un nou cap de setmana farcit de propostes culturals i lúdiques a Osona i el Lluçanès. N'hi ha per a tots els públics i gustos, per això, des de la redacció d'Osona.com hem preparat un recull de les activitats més destacades pel cap de setmana del 2, 3 i 4 d'octubre a les nostres comarques.
Manlleu: Fira del Porc i la Cervesa
Els dies 2, 3 i 4 d'octubre té lloc la 33a edició de la Fira del Porc i la Cervesa de Manlleu, un cap de setmana gastronòmic, cultura i d'oci on els visitants podran trobar el Mercat de productes de proximitat, cerveses artesanes, tastos, activitats divulgatives o música en directe. Al mateix temps, el Casal Popular Boira Baixa també celebra la Festa del Verro i la Birra, una proposta alternativa a l'esdeveniment oficial farcida d'activitats lúdiques, culturals i reivindicatives.
- Què? Fira del Porc i la Cervesa 2026
- Quan? 2, 3 i 4 d'octubre
- On? Calldetenes
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Calldetenes: Fira de la Mercè
El dissabte 3 d'octubre Calldetenes celebra una nova edició de la Fira de la Mercè. La fira del comerç i la bona teca. Durant tota la jornada els carrers del poble s'ompliran d'activitats relacionades amb el comerç, la gastronomia, els serveis locals i, per descomptat, molta cultura.
- Què? Fira de la Mercè
- Quan? Dissabte 3 d'octubre
- On? Calldetenes
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Vic: Visita guiada dels diumenges
Els diumenges d'octubre s'ofereix a Vic una visita guiada. En aquest cas, serà Itinerari pels fanals històrics de la ciutat. Enllumenat públic, entre la història i la tècnica, amb especial atenció als dissenys -i desapareguts- per Gaudí. La trobada serà a l'Oficina de Turisme i anirà a càrrec de Miquel Cañellas Planas, cronista i patrimonialista vigatà.
- Què? Visita guiada
- Quan? Diumenges 4, 11, 18 i 25 d'octubre
- On? Vic
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Osona: Rally Masies de Voltregà
Els dies 2 i 3 d'octubre té lloc una nova edició del Rally Masies de Voltregà, una competició d'automobilisme de velocitat i regularitat en asfalt que es disputa a la comarca d'Osona i que forma part del calendari del Campionat de Catalunya de Ral·lis. Hi tenen un paper importants municipis com Manlleu, les mateixes Masies de Voltregà o Taradell, que enguany s'incorpora a la prova.
- Què? Rally Masies de Voltregà
- Quan? 2 i 3 d'octubre
- On? Osona
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