La 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic tanca amb 170.000 assistents

Èxit absolut de la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic. Enguany, el festival ha tancat cinc dies de concerts amb un total de 170.000 assistents, una xifra que supera les registrades en els anys anteriors -120.000 persones el 2024 i 156.000 el 2025- i que confirma la tendència de creixement de la cita.
La major part del públic ha visitat el MMVV durant el cap de setmana, quan s'han ofert algunes de les propostes més sucoses de l'esdeveniment d'enguany, entre les quals el concert de Ginestà a la plaça Major, actuació més multitudinària de la 38a edició amb 12.500 espectadors segons dades de la Guàrdia Urbana de Vic.
L'organització també destaca la capacitat del MMVV d'atraure visitants a la ciutat: sis de cada 10 assistents han estat de fora d'Osona i el 40%, d'Osona.
Una altra dada que crida l'atenció és que un 20% de les persones que han participat al Mercat de Música Viva de Vic 2026 durant el cap de setmana ho ha fet per primera vegada. L'escenari de la plaça Major va congregar 18.000 persones divendres amb les actuacions de Dan Peralbo i El Comboi, Mama Dousha i Lia Kali; i 27.000 persones dissabte, amb els concerts de Queralt Lahoz, Ginestà i Baiuca. Diumenge també s'ha omplert el Mercadal amb el tancament a càrrec de Quimi Portet.
Altres moments de gran afluència de públic han estat el concert de Crim a l'escenari de la catedral, la proposta de Pep Gimeno "Botifarra" a l'Atlàntida o les actuacions de Baya Baye i Malifeta a la Carpa de l'Atlàntida, que ha pres protagonisme després que s'hagi prescindit de l'escenari del Sucre.
Enguany s'han venut un total de 5.600 entrades per als concerts de pagament, exhaurint els passes en algunes actuacions com la de Nacho Vegas, Rebe, Romàntic Dimoni o Marina Herlop.
La 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic ha comptat amb 72 propostes artístiques, 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte, 32 presentacions de nous discos i cinc coproduccions i col·laboracions. El MMVV Pro Catalan Arts ha reunit 1.300 assistents, el 80% dels quals catalans, el 15% arribats de la resta de l'Estat i el 5% d'àmbit internacional, amb representació de 24 països.