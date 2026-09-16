La inscripció «UE Vic» de la graderia de l'estadi Hipòlit Planàs no es restituirà (de moment)

Continua la polèmica per la retirada de la inscripció "UE Vic" de la graderia de l'estadi l'Hipòlit Planàs, de propietat municipal. Aquest dilluns, en el marc del ple de l'Ajuntament corresponent al mes de setembre, els comuns han presentat una moció per a la restitució dels elements identificatius de la Unió Esportiva Vic, però el govern de la ciutat -amb el suport de Som Identitaris- ha rebutjat tornar-la a col·locar i emplaça els clubs que utilitzen les instal·lacions -la UE Vic i el Vic Riuprimer- a dialogar per trobar una solució que satisfaci a totes les parts.
Els fets es remunten a l'agost, quan la UE Vic denunciava que "sense cap mena de comunicació prèvia" s'havia eliminat la inscripció de la graderia principal de l'estadi, un element identificatiu que s'inaugurava el març d'aquest mateix any amb motiu de la commemoració del 40è aniversari de l'Hipòlit Planàs.
"Els elements gràfics simbòlics dels clubs i entitats que han format part de l'esport de la ciutat contribueixen a preservar la memòria col·lectiva, el sentiment de pertinença i la trajectòria d'una institució que representa Vic des de fa més d'un segle", apuntava el portaveu de Vic en Comú Podem, Arnau Martí.
En aquesta línia, el regidor apuntava que la retirada de les sigles de la graderia "no s'hauria d'haver produït" i que "el més normal" hagués estat "asseure a les entitats i consensuar on ubicar els elements simbòlics a la instal·lació": "La UE Vic i el Vic Riuprimer REFO s'haurien de poder veure representats en igualtat de condicions a l'Hipòlit Planàs". Per a tot plegat, Martí demanava "una rectificació" a l'equip de govern i que, més enllà de buscar una solució a la polèmica, es restitueixin les sigles a la graderia i es busquin alternatives.
La moció no va prosperar: Junts i Som Identitaris van votar-hi en contra; Ara Vic es va abstenir; i ERC, CUP, PSC i la regidora no adscrita i candidata d'Aliança Catalana a les pròximes eleccions municipals, Elisenda Carrera, hi van donar suport.
"Al camp hi ha diferents entitats que hi han de conviure i tothom s'hi ha de sentir còmode i representat", deia la portaveu republicana, Maria Balasch. Per la seva banda, els cupaires remarcaven que "el govern ha tirat pel dret sense comunicar-ho ni acordar-ho amb ningú més" i posaven sobre la taula la necessitat d'escoltar la resta de clubs que fan ús de les instal·lacions. Els socialistes apuntaven al fet que veuen normal que altres entitats que utilitzen el camp vulguin sentir-se identificades amb les instal·lacions i emplaçaven l'equip de govern a trobar un espai a l'estadi on col·locar les sigles del Vic Riuprimer.
Des de SOMI remarcaven que l'Hipòlit Planàs és "una instal·lació pública" i no només la fa servir la UE Vic i apel·laven a l'entesa de les parts, mentre que Carrera -regidora independent- va catalogar de "manca de sensibilitat" la retirada de l'escut i les sigles de la UE Vic de la graderia "sense avisar". Per la seva banda, Xavier Farrés d'Ara Vic subratllava que "seria bo parlar amb totes les entitats interessades" perquè "en sortís un consens" i demanava als comuns que retiressin la moció.
En la mateixa línia parlava el regidor d'Esports, Eduard Comerma: a més de demanar que es retirés el text, explicava que hi ha altres entitats que fan ús de l'estadi "i les hem d'atendre". A tot plegat, Comerma també detallava que en una trobada amb les jugadores del Vic Riuprimer REFO, aquestes van expressar que se sentien "estranyes" quan jugaven a casa i no s'hi sentien representades: "S'havia de solucionar d'alguna manera". Pel que fa a la retirada de la inscripció de "UE Vic" de la grada l'estadi, el regidor d'Esports detallava que no hi havia "tanta mala fe com es planteja", sinó que és "una pausa" per buscar el diàleg entre clubs i que tothom se senti representat sense favoritismes.