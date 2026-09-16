La UVic-UCC s'incorpora al programa de pràctiques acadèmiques externes als tribunals d'instància de Catalunya

La Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) s'incorporarà al programa de pràctiques acadèmiques externes als tribunals d'instància de Catalunya per al seu alumnat. És fruit del conveni que el Govern ha aprovat entre el Consell General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica, el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE). D'aquesta manera, s'amplia la xarxa d'universitats que hi col·laboren. Durant el curs 2025-2026 un total de 191 estudiants de 4t de Dret van fer aquestes pràctiques a tribunals d'arreu Catalunya. Aquest curs, la UVic-UCC inicia els estudis de Dret, fins ara inexistents a la Catalunya Central.
La iniciativa, que va començar el curs 1988-1989, té per objectiu que els estudiants de dret coneguin directament el funcionament de l'administració de justícia. Les pràctiques tenen una durada de 50 hores i es desenvolupen, en grups de quatre alumnes, sota la supervisió de professionals de l'Administració de justícia que exerceixen les funcions de tutorització de l'alumnat.
Mitjançant aquest programa, els estudiants del grau universitari de dret poden complementar la seva formació acadèmica amb una experiència pràctica als tribunals on coneixen el seu funcionament i es familiaritzen amb les funcions que desenvolupen jutges, magistrats, fiscals, lletrats de l'Administració de justícia i la resta de professionals del sistema judicial.
La UVic-UCC se suma a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), la Universitat Abat Oliba CEU (UAO), la Universitat de Girona (UdG), la Universitat de Lleida (UdL), la Universitat Rovira i Virgili (URV) i ESADE.