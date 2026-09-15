Vic estrenarà el nou servei de bus urbà al desembre

La ciutat de Vic estrenarà un nou servei de bus urbà a partir de l'1 de desembre. Així ho ha anunciat durant el ple del consistori vigatà d'aquest dilluns el regidor de Mobilitat, Guillem Membrives, que ha catalogat la "renovació integral" del servei com a "un dels grans projectes de mandat de l'equip de govern".
El regidor ha desgranat les novetats que presentarà el servei, que es dotarà d'una xarxa de vuit línies principals, dues línies "exclusivament" escolars i una línia únicament per al nucli de la Guixa. Entre altres, el nou servei també comptarà amb busos els diumenges i els dies festius –incloent el dia de Nadal i Cap d'Any- i el preu del bitllet senzill serà de 50 cèntims d'euro.
Un servei "per la ciutat que és avui Vic"
En referència a les línies escolars, Membrives ha detallat que estan pensada perquè "qualsevol nen o nena pugui arribar a una hora raonable a qualsevol de les escoles de la ciutat". Aquests autobusos, tal com ha informat el regidor, també tenen en compte els trajectes entre les escoles i la zona esportiva de la ciutat un cop finalitzat l'horari lectiu: "Volem que el bus sigui una alternativa real i que no tot depengui sempre del cotxe familiar a les cinc de la tarda, perquè això és mobilitat però també conciliació i autonomia infantil".
La transformació del servei també té en compte la gent gran. En aquest sentit, s'incorporarà la gratuïtat universal pels majors de 65 anys –una mesura aprovada també durant el ple de l'Ajuntament d'aquest dilluns-. Els menors de 16 anys també tindran el servei gratuït.
En referència a l'ampliació del servei a diumenges i festius, aquesta respon a "la funció social" del bus urbà, ha dit Membrives: "Sabem que hi ha persones que l'utilitzen per anar al metge, comprar, per veure la família, fer gestions, per anar a missa o simplement per sortir a fer una volta". Al mateix temps, també s'ha posat sobre la taula la millora que suposarà la incorporació d'una línia pròpia de bus per a la Guixa.
Renovació de la flota de busos
La transformació del servei de bus urbà també ha tingut en compte la renovació de la flota de vehicles. En aquest sentit, s'estrenaran vuit autobusos "moderns, accessibles, confortables i silenciosos", dels quals quatre seran híbrids i, quatre més, "100% elèctrics": "Fem tres salts alhora: de servei, ambiental i de qualitat", ha dit Membrives.
Finalment, una de les mesures clau del nou servei és el preu: el bitllet senzill tindrà un cost de 50 cèntims d'euro.
Des de principis de mandat, el nombre d'usuaris al bus urbà ha anat creixent i, des del 2023, el servei han recuperat uns 100.000 usuaris, ha puntualitzat Membrives, tot detallant que anualment hi ha uns 340.000 viatgers i que, amb el nou servei, l'objectiu és arribar al milió de passatgers cada any.
"Aquesta és l'aposta clar, valenta i decidida que fa el govern per fer que el bus sigui fàcil de provar, utilitzar i incorporar al dia a dia dels vigatans", ha conclòs el regidor, que ha donat la notícia en el marc d'una moció de la CUP que demanava prioritzar una rebaixa del preu de venda del bitllet senzill i la recuperació d'un abonament de 10 viatges propi en l'entrada en servei de la nova xarxa de bus urbà de Vic: "És una moció benintencionada i que posa sobre la taula una preocupació compartida", ha dit Membrives.