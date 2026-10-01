Vic impulsa la primera Festa dels Serveis

L'Ajuntament de Vic ha decidit impulsar la primera Festa dels Serveis, una jornada que tindrà lloc el diumenge 4 d'octubre a la plaça Major amb l'objectiu de posar en valor la feina de les persones que treballen perquè la ciutat funcioni dia a dia.
Durant la jornada s'exposaran diferents vehicles, eines i recursos que utilitzen els equips de l'àrea de serveis de Vic, entre els quals el de mobilitat, la recollida de residus, la neteja viària i la jardineria, la Xarxa de Serveis Urbans, la Guàrdia Urbana, Protecció Civil i els Agents Cívics. Una de les activitats principals serà el Passaport dels Serveis, una proposta dirigida especialment als infants amb l'objectiu que coneguin tots els serveis i equips. La jornada també inclourà una xocolatada popular i un mural participatiu.
A més, la cloenda de la primera Festa dels Serveis de Vic anirà a càrrec d'Els Beta de 3Cat, grup vinculat a l'univers infantil de la cadena.
"Aquests darrers mesos hem fet passos importants per continuar millorant els serveis que es presten a Vic, amb la renovació de contractes i nous models de gestió en àmbits com la neteja de la ciutat o la recollida de residus", explica la regidora de Serveis, Ester Coma. En aquesta línia, remarca que la intenció és "reivindicar el valor dels oficis que hi ha darrere, com el de jardiner, paleta, llauner, pintor o conductor".
"Cada carrer net, cada arbre cuidat, cada contenidor recollit, cada autobús que arriba a una parada o cada activitat que es fa a la ciutat requereix la feina de moltes persones" insisteix l'alcalde de Vic, Albert Castells, afegint que, aquesta feina, "sovint que passa desapercebuda, però és imprescindible per al dia a dia de la ciutat".