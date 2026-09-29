ERC Prats de Lluçanès prepara el terreny per a les eleccions municipals del 2027

ERC Prats de Lluçanès comença a moure fitxa de cara a les eleccions municipals del maig del 2027 i ha ofert una conferència per repassar la tasca feta durant l'actual mandat i, al mateix temps, per exposar algunes de les propostes que possiblement configuraran part del programa electoral.
La trobada, encapçalada per la candidata republicana a la capital del Lluçanès, Montse Boladeres, va tenir lloc a finals de la setmana passada al Teatre Orient, i també va comptar amb la presència del regidor d'Esports i Acció climàtica, Pep Peraire; la regidora d'Educació i Igualtat, Rosa Vilà; i el regidor de Joventut, Patrimoni i Memòria Històrica, Eloi Cascau.
L'equip d'ERC Prats va detallar que "hem treballat per dur a terme els projectes presentats" i que continuen "amb ganes de donar-los-hi continuïtat": "Ens tornem a presentar a les eleccions amb noves idees per seguir fent el Prats que volem i per afrontar els nous reptes, també com a capital de comarca".
Els republicans governen Prats de Lluçanès amb coalició amb Junts, una aliança fruit dels resultats electorals de les municipals del 2023, quan els juntaires van ser la força més votada al poble amb 479 i aconseguint quatre regidors. El segon partit més votat va ser, precisament, ERC: amb una diferència únicament de deu vots (469) també van assolir quatre representants.
En aquesta línia, Boladeres apunta que el govern de coalició amb Junts funciona i, entre la tasca feta fins ara, l'equip d'ERC Prats destaca la renovació de la zona esportiva, la remodelació del Teatre Orient -els republicans aposten perquè sigui la seu de l'Escola de Música i Arts del Lluçanès-, la renovació de l'enllumenat públic, la climatització de l'Escola Lluçanès i La Pitota o la retirada d'amiant, entre altres actuacions.
Propostes de futur
Entre les principals propostes d'ERC Prats pel futur del poble i que formaran part del seu programa electoral pels comicis del maig del 2027 destaca l'impuls i construcció d'una nova escola de primària. En aquesta línia, els republicans exposen que "el poble creix" i arriben "noves famílies", per aquest motiu, aposten per a un nou centre educatiu: "Parlem d'una escola moderna, confortable i adaptada a les necessitats pedagògiques actuals", detallava la regidora d'Educació, Rosa Vilà. Al mateix temps, pensen en un espai "que pugui integrar una cuina nova més gran, un bon menjador, gimnàs i espais que puguin tenir usos comunitaris". Aquesta aposta tindria, a més, "alliberaria espai perquè l'institut pogués créixer i adaptar-se a les necessitats educatives que puguin venir".
També hi ha la voluntat de preparar un projecte per acollir-se al Pla de Pobles 2026-2030, una iniciativa de la Generalitat per a avançar en la cohesió territorial del país dirigida a municipis de 5.000 habitants i per a 17 capitals de comarca de menys de 15.000 habitants, unes premisses que encaixen amb Prats.
Durant la conferència al Teatre Orient, la candidata d'ERC Prats per a les municipals del 2027, Montse Boladeres, exposava altres accions que preveuen incloure en el programa electoral en matèria d'habitatge, com una línia d'ajuts per a la rehabilitació, la mobilització de pisos buits o l'adquisició de Cal Santiago per a fer-hi habitatge assequible.
Al mateix temps, els republicans aposten per a un nou centre de dia que podria ubicar-se a la biblioteca; la transformació de l'Ajuntament Vell en una biblioteca de la xarxa de la Diputació de Barcelona; la reforma dels parcs infantils del municipi; la millora de les entrades del poble o la reurbanització de la cruïlla entre el carrer Orient i l'avinguda Pau Casals; o culminar la rehabilitació de Sant Sebastià i Sant Andreu, entre altres accions.
Com a capital de comarca, Prats de Lluçanès vol exercir un paper clau, sobretot pel que fa a la creació del Consell Comarcal del Lluçanès, òrgan que serà la continuïtat de la Mancomunitat de municipis i es farà realitat després de les eleccions del 2027.