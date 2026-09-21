Vic instal·larà pantalles a les entrades de la ciutat per informar de les places d'aparcament disponibles

El ple de l'Ajuntament de Vic corresponent al mes de setembre ha aprovat inicialment el projecte per a la instal·lació de vuit panells en les principals entrades de la ciutat que informaran a temps real de la disponibilitat de places d'aparcament municipal.
En concret, les pantalles mostraran l'estat de 13 aparcaments gratuïts en superfície -unes 2.300 places- i, tal com detallava el regidor de Mobilitat de Vic, Guillem Membrives, "el sistema informàtic és compatible amb els aparcaments subterranis" de pagament, que suposaria mostrar la disponibilitat de 4.500 places.
Membrives també detallava que, més enllà de les pantalles, "el projecte va d'ordenar millor com els vehicles entren a la ciutat" i afegia que "volem que els conductors decideixin on aparcar sense haver de travessar" tota la capital d'Osona. En aquesta línia, remarcava que el sistema "és un element de gestió de la mobilitat que permet una utilització eficient dels aparcaments".
La proposta del govern vigatà va aprovar-se amb els vots favorables de tots els partits que configuren el plenari a excepció de la CUP, que va abstenir-se: "Pot ser una bona idea, però no ho veiem clar", argumentaven els cupaires. En aquest sentit, creuen que, tal com es proposa la mesura, la informació que donaran els panells serà "parcial", ja que de moment, no s'informarà de les zones blaves o verdes. Al mateix temps, opinen que "és un projecte molt car" i els hagués agradat que la iniciativa "anés lligada" amb la proposta de municipalitzar la zona blava.
En referència al cost del projecte -uns 800.000 euros aproximadament-, el regidor de Mobilitat detallava que és "relatiu", ja que bona part serà per a obra civil, com portar la fibra òptica i la connexió de les pantalles. Pel que fa a la possibilitat que els panells mostressin els aparcaments de zona blava i verda o les places de pagament que hi ha a la ciutat, Membrives explicava que la proposta és "compatible amb el que ha de venir": "S'han de fer convenis amb qui ho gestiona i no volem parar el projecte, la pantalla és capaç de mostrar el que li diguem".