L'Ajuntament de Roda de Ter reclama «actuacions concretes» per resoldre la problemàtica del trànsit

L'Ajuntament de Roda de Ter ha traslladat a la Generalitat de Catalunya el resultat del procés participatiu relatiu a la mobilitat al municipi i ha expressat la necessitat d'implementar "actuacions concretes" per resoldre la problemàtica del trànsit. Al mateix temps, el consistori remarca que l'objectiu és que el govern català "prengui partit per ajudar a treure trànsit" del poble.
La reunió entre ambdues parts va tenir lloc aquest dimecres i hi van participar l'alcalde de Roda, Toni Mas; la primera i la segona tinent d'alcaldia, Yolanda Tristancho i Bet Contreras; el director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez; el director dels Serveis Territorials a la Catalunya Central, Eduard Banqueri; la subdirectora general de Projectes i Obres, Maria Calix; i la Direcció de Projectes i Obres, Mario Alberto Jimeno.
Una variant al nord-oest
D'entre les set alternatives que proposava la consulta popular impulsada a Roda de Ter en referència al trànsit rodat del municipi, l'opció més votada pels veïns i veïnes va ser la de construir una variant al nord-oest, la qual envoltaria el poble, desviaria els vehicles de la C-153 i reduiria el trànsit un 41% en un tram i un 77% en un altre.
Pel que fa a la resta de propostes, la variant oest va obtenir 42 suports; la variant de Manlleu, 182; la pacificació integral del municipi, 101; la regulació i reducció del trànsit de camions, 192; l'augment del transport públic i la millora de la connectivitat municipal i amb les empreses de la comarca, 79 vots; i el Pla de millora Urbana, un total de 40 suports.
Durant la reunió que l'Ajuntament ha mantingut amb representants de la Generalitat aquesta setmana, s'ha posat sobre la taula alguna d'aquestes mesures, com el projecte de pacificació de la travessera –el qual, segons la Generalitat, s'hi està avançant–, el reforç de la línia de bus entre Roda i Vic, així com la petició d'un calendari pel carril bici entre aquests dos municipis, pel qual caldrà esperar una mica.
Propostes "concretes" i més implicació
L'alcalde de Roda de Ter, Toni Mas, detalla que els representants de la Generalitat han reconegut que "són conscients i coneixedors de la problemàtica que hi ha amb el trànsit a Roda" i consideren "necessari treure trànsit" de pas pel municipi. En aquesta línia, Mas diu que la Generalitat es compromet a fer "propostes concretes" i a tenir "un grau d'implicació elevat".
A tot plegat, el govern català preveu reunir-se també amb els ajuntaments de les Masies de Roda –on hi ha especial preocupació per la proposta guanyadora de procés participatiu- i Gurb –poble al qual també li afecten les decisions que es prenguin en relació amb el trànsit rodat".