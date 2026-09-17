La iaia Angeleta, ingressada a l'Hospital de Vic: «No tot són flors i violes als 95 anys»

"De cinc estrelles". Així és el menjar de l'Hospital Universitari de Vic per a la iaia Angeleta, que als 95 anys ha tingut un ensurt i ha hagut d'ingressar al centre hospitalari de la capital d'Osona.
Sense deixar mai de banda el seu bon humor -i potser també un toc d'ironia- l'àvia més famós de la comarca ha publicat un vídeo a les seves xarxes socials on se la veu vestida amb la bata blava de l'Hospital de Vic mentre està menjant. A la pregunta de "Després d'anar a Les Cols, Els Pescadors de Llançà, a l'Hostal Moliné de Bruguera, Els Estudis de Malla... Què t'ha semblat el restaurant d'aquests dies?", la iaia Angeleta, tot menjant-se una hamburguesa i unes patates bullides, contesta que és "de cinc estrelles": "Ho trobo molt bo", puntualitza.
El vídeo publicat al seu compte d'Instagram ja acumula milers de reaccions i s'acompanya de l'escrit "Canalla: no tot són flors i violes als 95 anys. Ja veieu que la gana no l'he perdut" i continua així: "Estic tranquil·la i em cuiden moltíssim. Estimeu els avis i les iaies, i quan estiguin fluixos, feu-ho dos cops".
El menjar dels hospitals sempre està al punt de mira i, al centre de Vic, més encara. Sense anar més lluny, fa uns mesos la cuinera Maria Nicolau va queixar-se dels menús del CHV. En aquella ocasió, la filla de la mediàtica xef va haver d'ingressar a l'Hospital de Vic i, com a mare, va reconèixer l'"impacte" que li va causar un dels menús servits a la petita.
"La gastronomia d'hospital ens tocarà a tots algun dia de la nostra vida i t'enganxa en un moment d'extrema vulnerabilitat", reflexionava en aquella ocasió. La crítica va fer-se viral i, fins i tot, el centre hospitalari de referència a Osona i el Lluçanès va posar-se en contacte amb la cuinera per intentar millorar els menús.