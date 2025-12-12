Maria Nicolau posa en el punt de mira el menjar de l'Hospital de Vic: «Em va impactar»

Una llesca de pa de motlle industrial, peix bullit, quatre pastanagues petites congelades, suc ultraprocessat i una gelatina. Aquests són els aliments d'una safata servida a l'hora de sopar a l'Hospital de Vic que han posat les xarxes socials cap per avall.
La fotografia de l'àpat la va publicar Maria Nicolau, que ha passat uns dies al centre hospitalari de la capital d'Osona amb la seva filla. La xef reconeix que aquell sopar la va "impactar" profundament i que la va fer sentit "ferida".
La cuinera ho ha explicat al programa Tot es mou de 3Cat, on ha insistit que "la gastronomia d'hospital ens tocarà a tots algun dia de la nostra vida i t'enganxa en un moment d'extrema vulnerabilitat", i reconeix que amb la fotografia que va penjar a les xarxes socials ha fet que moltes persones s'hagin "sentit interpel·lades".
La publicació s'ha fet viral i ha obert el debat al voltant del menjar que se serveix als hospitals o a les residències d'avis.
"En aquest país parlem molt de gastronomia i estem molt orgullosos de la imatge que projectem a l'exterior", ha remarcat Nicolau, però també ha criticat que "en els catalans, en els seus moments més vulnerables, els donem qualsevol cosa".
En aquesta línia, la xef ha dit que entén que els hospitals treballen amb pressupostos "ajustats", però "com a país ens hem de fer mirar si estem donant la importància que correspon a aquest tipus de menjar".
"El menjar no només és font de nutrients, sinó també ganes de viure i d'il·lusió", ha insistit la xef: "El menjar és molt més que la suma i resta de nutrients".
El rebombori que ha generat la publicació a les xarxes socials ha portat "un petit miracle de Nadal". Maria Nicolau ha explicat que des de l'Hospital de Vic s'han posat en contacte amb ella "per mantenir unes quantes converses" per ajudar el centre hospitalari a millorar els menús.
"Aquesta és la manera de transformar una crisi reputacional en una oportunitat", ha conclòs la cuinera.