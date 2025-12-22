Pluja sí, però no de milions: la loteria de Nadal passa de llarg a Osona i el Lluçanès

Passades les nou del matí -amb vuit minuts de retard- i després d'un meticulós protocol per posar totes les boles als bombos, ha arrencat la loteria de Nadal al Teatre Reial de Madrid. Com cada 22 de desembre, des de primera hora del matí milions de persones han estat atentes del sorteig, que enguany ha repartit un total de 2.772 milions d'euros.
Un any més, però, la rifa de Nadal ha passat de llarg d'Osona i el Lluçanès, encara que hi ha qui tenia el pressentiment que esquitxaria el territori per commemorar que, avui fa 20 anys, el número 20.085 -venut a Vic- va ser el premiat amb la grossa de Nadal. El número era el de l'administració Cau del Drac de la Capital d'Osona, que va esgotar-ne les 170 sèries: va repartir 510 milions d'euros -300.000 euros per dècim-.
La loteria de Nadal ha repartit 2.772 milions d'euros
La loteria de Nadal ha passat de llarg d'Osona i el Lluçanès, però ha esquitxat diversos municipis catalans. El sorteig ha arrancat uns minuts tard, però un dels grans premis no ha tardat a sortir: només 20 minuts després que les boles comencessin a rodar dins dels bombos, ha sortit un segon premi. El número afortunat ha estat el 70048, que ha tocat íntegrament a Madrid.
Pels volts de les 10 del matí ha sortit un dels quarts premis del bombo amb el número 78477, una part dels quals ha caigut a Badalona i Olot. A dos quarts d'11 ha sortit el primer cinquè premi –amb el número 23112-, molt repartit i que, a Catalunya, ha esquitxat a Barcelona, Porqueres i Sort. Pocs minuts després, el segon cinquè premi: amb el 60649, els municipis catalans afortunats han estat Montgat i Viladecans.
A les 10:44 ha saltat la grossa de Nadal, que ha passat de llarg a Catalunya: el número 79432 ha estat el gran afortunat d'aquest 2025.
Pocs minuts després de les 11 del matí ha sortit el tercer cinquè premi. Molt repartit, el número 77715 ha passat de puntetes per Barcelona i el Prat de Llobregat. L'ha seguit un tercer premi a les 11:13 hores: el 90693 ha estat el número premiat, amb 50.000 euros per dècim, repartint la sort als municipis catalans de Sant Boi de Llobregat, Sant Joan de les Abadesses, Cadaqués, Monistrol de Montserrat, Barcelona i Terrassa.
Al llarg del migdia han anat sortint la resta de cinquens premis: els números 25412 i 94263 no han tocat a Catalunya, mentre que el 61366 ha repartit somriures –i diners- a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Els dos darrers cinquens premis han tardat molt a sortir: amb el 41716 s'ha repartit per tot l'Estat –a Catalunya, a Tarragona-; mentre que el país no ha vist ni un euro del número 18669.
A les 12:26 ha sortit un altre quatre premi: el número 25508 ha repartit milions a Arenys de Mar, Barcelona, Sant Boi de Llobregat i Sort.
Tot i que a Osona i el Lluçanès la sort ha passat de llarg, totes les persones que tinguin un número acabat en 2 podran recuperar els diners invertits en aquella butlleta. I recordem que, malgrat la sequera de milions a casa nostra, el més important és tenir salut! Bon Nadal!