L'R3 recupera la circulació de trens entre Centelles i Ripoll

L'R3 ha recuperat la circulació de trens entre Centelles i Vic, de tal manera que des d'aquest divendres es cobreix el tram entre Centelles i Ripoll, segons han informat fonts de Renfe. Fins avui, els passatgers es podien desplaçar en tren entre les parades de Vic i Ripoll, i ara s'ha ampliat el tram fins a l'estació de Centelles.\r\n\r\nDe totes maneres, la circulació de combois continua interrompuda entre Sant Martí de Centelles i el Figaró després que dimecres es produís un despreniment de terres. Tot i el restabliment de la circulació del nou tram, Renfe manté el servei alternatiu per carretera.\r\n\r\n\r\n\r\nS'amplia la circulació de trens fins a Centelles. Servei ferroviari segons l'oferta programada entre Centelles i Ripoll. Es manté el servei alternatiu per carretera.\r\n— R3 Rodalies 🤖 (@rod3cat) March 13, 2026\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n