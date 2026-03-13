13 de març de 2026

L'R3 recupera la circulació de trens entre Centelles i Ripoll

Renfe manté el servei alternatiu per carretera

Publicat el 13 de març de 2026 a les 09:41

L'R3 ha recuperat la circulació de trens entre Centelles i Vic, de tal manera que des d'aquest divendres es cobreix el tram entre Centelles i Ripoll, segons han informat fonts de Renfe. Fins avui, els passatgers es podien desplaçar en tren entre les parades de Vic i Ripoll, i ara s'ha ampliat el tram fins a l'estació de Centelles.

De totes maneres, la circulació de combois continua interrompuda entre Sant Martí de Centelles i el Figaró després que dimecres es produís un despreniment de terres. Tot i el restabliment de la circulació del nou tram, Renfe manté el servei alternatiu per carretera.

 

