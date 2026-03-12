La CUP proposa al Parlament accions per «revertir» l'estat «deplorable» de l'estació de tren de Manlleu

La CUP ha denunciat que el nou Pla de Rodalies no inclou accions per "revertir" la "situació deplorable" de l'estació de trens de Manlleu. "No és accessible per a persones amb mobilitat reduïda, estat de semiabandonament, sense serveis com bar ni lavabos, amb andanes massa curtes per als trens llargs o amb un manteniment pèssim i una neteja gairebé inexistent", segons la formació.
És per això que han presentat una proposta de resolució a la Comissió d'infraestructures del Parlament, on es detallen accions urgents i estructurals per a una estació que dona servei a 380 usuaris al dia. Al mateix temps, els anticapitalistes creuen que l'Ajuntament de la capital del Ter també hauria de participar en la gestió de l'edifici per dotar-lo dels serveis que hi manquen.
Lleonard Sànchez, regidor de la CUP Manlleu, ha explicat que aquesta estació de tren atén de mitjana 384 usuaris al dia i està situada al segon municipi més poblat d'Osona, amb més de 21.000 habitants. La seva àrea d'influència és de més de 35.000 usuaris potencials si es compten municipis com Roda de Ter i la subcomarca del Voltraganès.
Malgrat això, la CUP ha lamentat que el nou Pla de Rodalies 2026-2030 no inclogui cap mesura per "revertir la deplorable situació en què es troba" l'estació de Manlleu. La formació ha assegurat que, en termes comparatius, és l'estació de tota la xarxa de Rodalies (incloent-hi Regionals) "amb més demanda" i sense aparèixer al pla. A més, té les andanes de menys de 200 metres, fet que impedeix que hi puguin parar trens llargs.
Així mateix, els cupaires afirmen que és la segona estació, després de la de Sant Pol de Mar, amb més usuaris per dia i sense cap inversió prevista, malgrat no tenir passos a diferents nivells entre andanes. Contraposen la manca d'aquest tipus d'inversions amb actuacions com la previsió, al Programa d'Actuacions en Estacions, de construir una nova estació al Circuit de Catalunya de Montmeló, amb un cost de 14,5 milions d'euros.
Denuncien que aquesta situació s'explica, en bona part, per la visió "radiocèntrica" de la planificació dels serveis de Rodalies. Això fa que la capçalera nord de l'estació de Vic concentri prop del 50% dels serveis de l'R3, "deixant la meitat superior de la Plana de Vic -amb poblacions com Manlleu i Torelló- amb la meitat del servei". Aquest fet, diuen, "repercuteix negativament en la mobilitat comarcal, que ha de satisfer l'elevada demanda de desplaçaments en transport públic entre Torelló i Vic amb una línia de bus interurbà que presenta situacions de col·lapse des de fa mesos".
Accions "bàsiques" a impulsar
L'acte, que també ha comptat amb presència de Dani Cornellà, diputat de la CUP-Defensem la Terra, ha servit per detallar accions urgents i "bàsiques" com ara allargar les andanes fins als 200 metres, garantir passos segurs entre andanes i fer-les accessibles per a tothom. A més, creuen que cal més manteniment i neteja, ampliar l'horari d'atenció al públic i que l'Ajuntament de Manlleu participi en la gestió de l'edifici perquè es pugui dotar els serveis que falten, com un lavabo i un bar, que ara no hi ha.
En clau més estructural, demanen que es converteixi en una estació intermodal i que inclogui una parada d'autobús i aparcaments "segurs" per a bicicletes. Només així, defensen, el tren "tornarà a ser útil per a la mobilitat quotidiana". I això vol dir, segons la CUP, "començar per dignificar un equipament i un servei que avui estan molt per sota dels mínims exigibles". El regidor de Manlleu ha conclòs l'acte dirigint-se a Adif i al govern espanyol: "Ja n'hi ha prou de menystenir la ciutat i la seva classe treballadora".