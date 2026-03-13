Alcaldes i alcaldesses d'Osona reclamen garantir que els exàmens teòrics de conduir es continuïn fent a Vic

El Consell d'Alcaldes i Alcaldesses d'Osona corresponent al mes de març de 2026 ha portat a debat una moció per a garantir que els exàmens teòrics del permís de conduir puguin continuar-se fent a Osona. La raó és que la Direcció General de Trànsit (DGT) cada vegada exigeix més requisits per a continuar oferint el servei a les seus territorials, i obliga a digitalitzar els processos i a actualitzar les aules on es fan les proves per adaptar-les a les noves exigències.
El centre oficial de la DGT a Catalunya és a Barcelona, però hi ha seus repartides arreu del país i, en el cas d'Osona, els serveis es donen a Vic. Per a garantir que la població de la comarca no haurà de fer grans desplaçaments per a examinar-se de la teòrica de cotxe, l'Associació d'Autoescoles d'Osona ha de pagar de la seva butxaca el servei de la digitalització del centre. Tot plegat, implica una inversió econòmica important que recau "sobre empreses locals de dimensió petita i mitjana".
El text presentat en el Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del març posa de manifest que la continuïtat dels exàmens teòrics a Vic "no és una qüestió menor", sinó que "la seva desaparició obligaria els aspirants a desplaçar-se fora de la comarca per examinar-se", una situació que, diuen, afectaria especialment els joves o famílies amb menys recursos "generant una desigualtat territorial evident".
En aquesta línia, la moció subratlla que, per la situació i els serveis que s'ofereixen a Osona, "amb una oferta de transport públic limitada" i amb nuclis de població disseminats, "el permís de conduir és una eina imprescindible per a moltes persones per accedir a llocs de treball, centres educatius o oportunitats formatives". A més, el text apunta que la decisió de la DGT "pot debilitar el teixit econòmic local".
Per a tot plegat, entre els acords, el Consell d'Alcaldes i Alcaldesses d'Osona manifesta el seu suport a les autoescoles de la comarca, insten a la DGT a garantir la continuïtat dels exàmens teòrics al territori i a establir línies de suport econòmic i de col·laboració que permetin assumir les inversions per a l'adaptació d'espais i equipaments.
També insten al delegat del Govern espanyol a Catalunya que intercedeixi "per tal de trobar una solució que garanteixi la igualtat territorial en l'accés als exàmens teòrics", a la delegada del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central "a donar suport institucional a la reivindicació" i, finalment, a promoure mecanismes de col·laboració amb el territori que eviti la centralització del servei i a desigualtats entre territoris.
La seu per fer els exàmens teòrics de conduir a Osona es troba a Vic, per això, l'alcalde de la ciutat, Albert Castells, ha explicat que, a principis del present mandat, la DGT va posar-se en contacte amb el consistori vigatà per informar-los que, "si no s'ampliaven les instal·lacions, les proves s'haurien de fer a Barcelona". El batlle ha denunciat que "un cop més, l'administració local i la iniciativa privada han de solucionar un problema que hauria d'haver solucionat Madrid", i ha detallat que des de l'Ajuntament de Vic s'està ultimant un conveni a tres bandes amb la DGT i les autoescoles del territori perquè aquestes puguin fer les obres d'ampliació. A més, Castells ha detallat que des de l'Ajuntament de Vic es bonificaran impostos a les autoescoles, i que s'està "estudiant" atorgar-les-hi una subvenció per "ajudar" en el procés.