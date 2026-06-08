Càritas Diocesana de Vic alerta de l’increment de la pobresa i el risc que passi entre generacions

La Càritas Diocesana de Vic ha reunit aquest dilluns els seus membres en assemblea anual. L’organització va posar el focus en la creixença de la pobresa persistent al territori del Bisbat de Vic. Durant el 2025, les 31 delegacions han operat amb el suport de 575 voluntaris i 47 treballadors contractats, acompanyant 3.632 persones que es troben en situacions de vulnerabilitat social.
Entre el total de persones ateses, 1.165 es troben atrapades en la que l’entitat anomena “cronificació” de la pobresa, i s’ha fet ressò del risc de transmissió entre generacions. Segons les dades de Càritas, infants nascuts en famílies amb recursos limitats mantenen una probabilitat elevada d’experimentar pobresa també en l’edat adulta. El bisbe de Vic, Romà Casanova, subratlla que "darrere de cada dada hi ha persones, famílies i processos de vida que requereixen escolta, acompanyament i suport continuat”.
L’organització també indica que el 2025 s’ha registrat un increment dels casos de precarietat laboral. Al mateix temps, alerten que es mantenen situacions on es vulneren drets bàsics i s’accentua la falta d’habitatge assequible dins la zona d’actuació de Càritas Vic.
Programes de suport i recursos socials
En el programa d’Acollida i Acompanyament Social, l’entitat ha assistit 2.284 persones. D’aquestes, 1.490 han percebut ajudes econòmiques per pagar lloguers, subministraments domèstics, taxes administratives, despeses sanitàries o d’higiene, i altres necessitats. Així mateix, 1.169 persones han rebut suport material, sobretot en forma d’aliments i roba, mentre que 571 han fet ús de targetes moneder per a la compra d’aliments.
Pel que fa al programa destinat a Persones sense llar i a l’accés a un habitatge digne, 79 usuaris han estat allotjats temporalment en algun dels 17 pisos gestionats per l’entitat. En l’àmbit sociolaboral, 390 persones han participat en tallers d’orientació i formació ocupacional; d’aquest grup, 78 han aconseguit trobar feina.
En el camp educatiu i de formació d’adults, 347 persones han seguit cursos per obtenir coneixements lingüístics i digitals, mentre que 125 han estat presents en tallers d’inclusió. El programa destinat a infància, adolescència i famílies ha donat cobertura a 143 participants amb reforç escolar i a 265 infants i joves en activitats extraescolars. També, 56 persones grans han pogut gaudir d’activitats de suport i acompanyament; a banda, 138 usuaris han rebut assessorament del Servei Jurídic de l’entitat.
La gestió econòmica del 2025 reflecteix un cost global per a Càritas Diocesana de Vic de 2.525.272 euros, dedicats principalment a finançar i executar projectes socials. L’organització explica que la viabilitat econòmica es reforça promovent col·laboracions amb empreses locals, a través de polítiques de responsabilitat social corporativa.