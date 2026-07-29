Manlleu continua reclamant una comissaria de Mossos

El ple de l'Ajuntament de Manlleu corresponent al mes de juliol de 2026 ha aprovat una moció presentada per l'equip de govern -format per Junts i ERC- en la qual es reitera la demanda d'una nova comissaria de Mossos d'Esquadra ubicada a la vila per donar cobertura al nord d'Osona. El text, que és una continuació de la declaració institucional portada a l'anterior sessió plenària de suport als cossos policials després de diverses agressions a agents d'Osona, també reclama més recursos humans i econòmics en matèria de seguretat.
La moció ha estat aprovada amb els suports d'Ara Gent, l'abstenció del PSC -que ha anunciat més dotació d'efectius a la comissaria de Vic i que el Govern de la Generalitat veu amb bons ulls una futura oficina policial ubicada a la vila- i el vot en contra de la CUP -"No creiem en el model policial que prioritza quasi exclusivament mesures repressives i de càstig", han dit-.
"La seguretat no només depèn de recursos policials, sinó també de recursos humans i econòmics i hi ha d'haver compromís institucional", ha recordat la regidora de Seguretat Ciutadana, Lluïsa Bautista.
L'objectiu de la moció és "combatre un greuge comparatiu dels recursos materials que pateix la ciutadania de Manlleu i el conjunt de la comarca" en matèria de seguretat, ha subratllat la regidora. En aquesta línia, ha recordat que l'Àrea Bàsica Policial d'Osona compta amb un total de 140 agents per donar servei a una població aproximada de 167.000 habitants. La mitjana catalana se situa als 2,29 agents per cada 1.000 habitants, mentre que a la comarca es disposa de 0,32 agents per cada 1.000 habitants, ha recordat Bautista.
Entre els acords que proposa la moció hi ha el reconeixement i el suport institucional de l'Ajuntament als membres de les forces i cossos de seguretat per la tasca que fan; condemnar qualsevol acte de violència, coacció o intimidació contra els membres dels cossos de seguretat en l'exercici de les seves funcions; també insta al Govern de la Generalitat a incrementar els recursos humans i materials destinats a la comarca d'Osona, així com a atendre les reivindicacions del territori per la construcció d'una nova comissaria de Mossos a Manlleu, dotada dels recursos necessaris per millorar la presència policial i la capacitat de resposta al nord de la comarca; i reclama a la Generalitat el reforç dels recursos humans i econòmics a l'administració de justícia, al partit judicial de Vic i a impulsar la construcció d'un nou Palau de Justícia a la capital.
També es proposa l'impuls d'una recollida de signatures oberta a la ciutadania de Manlleu per donar suport i sumar-se a les reivindicacions de la mateixa moció, així com traslladar-la a la resta d'ajuntaments de la comarca perquè puguin debatre-la i adherir-se; i, finalment, traslladar els acords i les signatures i adhesions d'altres consistoris a la demanda als departaments d'Interior i Justícia de la Generalitat de Catalunya.
"Menys populisme i més seguretat pels veïns"
Els socialistes han manifestat el seu suport als cossos policials i d'emergències, però han apuntat que "la seguretat no pot ser utilitzada com una eina de confrontació política ni de populisme". Comparteixen "bona part" de l'exposició de la moció de l'equip de govern , encara que remarquen que algunes de les actuacions que cita el text "ja formen part del pla de treball del Govern de la Generalitat".
En aquesta línia, des del PSC han anunciat que el reforç dels agents de Mossos a Osona "ja està en marxa" i que la Unitat de Seguretat Ciutadana de Vic arribarà als 150 efectius pròximament, unes informacions, han matisat, publicades recentment al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya.
Al mateix temps i encara que "la prioritat" és el creixement de l'oficina de Vic, han revelat que el Govern d'Illa no descarta la possibilitat d'una nova oficina de Mossos a Manlleu: "És una opció viable i real que haurà d'anar acompanyada del creixement d'efectius i de planificació eficient a tot el territori".
Els socialistes també han explicat que la Generalitat ja ha posat calendari a les inversions: el setembre s'iniciaran les obres d'ampliació i reforma de la comissaria de Mossos de Vic. Tanmateix, pròximament s'impulsarà la Junta Comarcal de Seguretat i "hi haurà més proximitat al territori", han dit des del PSC, ja que es desplegaran oficines mòbils per fer denúncies, més patrullatge preventiu i dispositius específics contra la multireincidència.
Finalment, els socialistes han manifestat que no avalen la recollida de signatures proposades pel govern de Manlleu perquè "no ens portarà cap solució": "Menys soroll i més agents, menys titulars i més inversions, menys populisme i més seguretat pels veïns".
Per la seva banda, l'alcalde de Manlleu, Arnau Rovira, ha lamentat que la Generalitat no s'hagi posat en contacte amb l'Ajuntament per explicar les noves informacions i que es defensi la idea d'una oficina de Mossos per davant d'una comissaria de districte.