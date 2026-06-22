Dues agressions a policies en un dia a Vic: «Tenim un problema judicial»

La setmana passada, diversos agents dels cossos policials que operen a Vic van resultar agredits i ferits en diversos operatius a la ciutat. En aquest context d'hostilitat, l'alcalde de Vic, Albert Castells, ha reclamat mesures contundents per donar resposta als fets i ha dit que "en aquest país, més que un problema policial, tenim un problema judicial". En aquesta línia, el batlle ha reiterat la demanada al Govern d'un "pla de xoc a l'administració de justícia per agilitzar-la, fer-la eficient i acabar amb la multireincidència i la delinqüència al nostre país".
Cinc mossos ferits en un operatiu a Vic
El passat dilluns 15 de juny, una patrulla dels Mossos d'Esquadra va localitzar a Vic a l'autor de tres robatoris amb força comesos a diferents punts de la comarca d'Osona. En concret, van ser dos agents de la Unitat d'Investigació els que van identificar l'home de 20 anys, que en ser sorprès per la policia, va presentar una actitud hostil i, entre amenaces, va agredir els efectius del cos. A l'altercat, a més s'hi va sumar el germà gran, un home de 21 anys. Els dos agents van demanar reforços i, quan aquests van arribar al lloc dels fets, també van ser agredits. El balanç final del succés va ser de cinc agents dels Mossos ferits, un d'ells va acabar amb 17 punts de sutura al braç per un tall profund. El delinqüent han ingressat a la presó.
Forcejament durant una detenció de la Guàrdia Urbana
Un altre episodi d'hostilitat envers els cossos de seguretat també va tenir lloc a Vic la setmana passada. Les imatges del succés han corregut com la pólvora per les xarxes socials, en un vídeo on es veuen dos agents a la Guàrdia Urbana arrestant un jove -que tenia pendent una ordre policial de detenció per robatori amb violència- enmig d'un forcejament. A les imatges també es veu com diversos companys del detingut s'emporten la seva bossa de mà, on la policia ha aclarit que, a més d'objectes personals, hi havia un mòbil robat dies abans a una altra població d'Osona.