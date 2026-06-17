Seguretat, civisme i creixement demogràfic, els «reptes» del govern de Vic per l'últim any de mandat

El 17 de juny de 2023, Albert Castells (Junts) va ser investit alcalde de Vic després de guanyar les eleccions municipals. Després de tres anys encapçalant la gestió de la ciutat amb el suport d'Ara Vic -i a un any vista pels comicis del 2027-, el batlle vigatà fa balanç de les actuacions dutes a terme durant aquest temps reivindicant que "la ciutat funciona". Al mateix temps, amb la mirada posada en les prioritats pel darrer tram de mandat, admet que "queda molta feina per fer" i marca l'acció de govern en l'abordatge de la seguretat i el civisme, i la gestió del creixement demogràfic de la ciutat, que ja ha superat els 50.000 habitants.
"Governem amb mirada llarga i un full de ruta clar", remarca l'alcalde de la capital d'Osona, posant en relleu "la feina feta" i insistint que afronten "els reptes difícils" des de "la proximitat" i "escoltant els veïns i veïnes per veure que necessiten per transformar els barris".
Creixement demogràfic
L'any 2025, Vic va assolir oficialment la xifra dels 50.000 habitants, un creixement sostingut en el temps que, en part, s'ha materialitzat amb l'arribada de població nouvinguda. Aquest creixement demogràfic comporta, entre altres aspectes, redimensionar i adaptar els serveis que ofereix el municipi i, precisament, aquest és un dels "reptes" que afronta l'equip d'Albert Castells en el darrer tram del mandat.
Així ho admet el batlle vigatà, que aquest dimecres ha fet balanç dels tres anys de govern davant dels mitjans de comunicació acompanyat dels regidors i regidores del seu equip. Superar els 50.000, apunta, "suposa més dificultats per la ciutat i la necessitat de nous projectes".
En aquesta línia, l'alcalde de Vic remarca que "no ens podem encallar gestionant la ciutat amb les mateixes polítiques", i de fet, fa temps que adverteix que el creixement poblacional ha portat a la ciutat a una situació "d'emergència sociodemogràfica" i al "col·lapse" d'alguns serveis. Castells defensa Vic com a exemple de ciutat "integradora", però insisteix que aquest model "ha arribat al seu límit". "No volem la Catalunya dels 10.000 milions en poc temps", manifesta, i demana al president de la Generalitat, Salvador Illa, "una reunió per abordar la problemàtica urgentment": "Cal moderar el creixement i l'arribada de persones per garantir un futur millor als 50.000 vigatans d'avui".
Seguretat i civisme
El mandat d'Albert Castells -com a la majoria d'ajuntament del país- ha estat marcat per la seguretat i el civisme. L'alcalde sempre ha defensat que "a Vic, qui la fa la paga" i "tolerància zero" amb la delinqüència i l'incivisme.
L'acció de govern en aquestes matèries s'ha materialitzat, sobretot, en les ocupacions il·legals d'habitatges o en localitzar infrahabitatges. Amb xifres, de gener a novembre del 2025 la Guàrdia Urbana de Vic va executar un total de 21 desocupacions d'habitatge i va frustrar 23 intents d'ocupació irregular d'immobles. Al mateix temps, l'Ajuntament va obrir 52 expedients per sospita d'infrahabitatge, sigui perquè hi viuen persones o perquè s'hi estan fent obres per habilitar l'espai amb la finalitat d'allotjar-n'hi.
"En matèria de seguretat, tot el que està a les nostres mans ho hem fet", diu Albert Castells, i posa d'exemple el fet que, durant els tres primers anys de mandat, s'ha "doblat" el nombre de càmeres de vigilància a la via pública arribant a la seixantena de dispositius.
El batlle vigatà ha estat ferm defensor de la Llei de la multireincidència i remarca que "la policia fa la feina, però tenim un problema judicial". També continua reclamant més recursos per a la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra.
Entre les "assignatures pendents", el batlle situa la reducció dels furts i els robatoris amb força a la ciutat: "Ens mereixem caminar segur pels carrers de Vic", insisteix.
"La ciutat funciona"
Albert Castells posa en valor la "feina feta" pel govern que lidera des del 2023 amb el suport d'Ara Vic i apunta que "la ciutat funciona". Entre els projectes que destaca el batlle hi ha la transformació del barri de les Adoberies o la fita d'assolir en primera convocatòria el Pla de Barris impulsat pel Govern de la Generalitat. També subratlla la renovació dels fanals amb tecnologia led que "ha permès reduir la factura de llum a la meitat", la renovació de tots els contenidors o la reducció de la burocràcia en l'administració local.
Tanmateix, l'alcalde de la capital d'Osona posa l'accent en les polítiques d'habitatge desplegades pel seu equip de govern o les accions en matèria de salut. Precisament aquesta ha estat una carpeta amb especial protagonisme els darrers mesos arran del projecte del nou CAP al solar de l'antic Mercat Municipal o l'ampliació del CAP del Remei.
Castells també posa èmfasi en el caràcter comercial de la ciutat i la capacitat d'aquesta per a atraure visitants amb les seves fires i mercats, que "generen projecció i impacten en l'economia local". En aquesta línia, detalla que l'any 2025 van passar més de 600.000 persones per la capital d'Osona en el marc d'esdeveniments com el Mercat de Música Viva, el Mercat Medieval o el Mercat del Ram. O sense anar més lluny, el passat cap de setmana s'ha celebrat el Cabró Rock a la zona esportiva amb l'assistència de 60.000 espectadors.
Entre les accions de govern a destacar, Castells també posa sobre la taula la defensa del català a través de la regidoria de Llengua, creada aquest mandat i capitanejada per Bet Piella.