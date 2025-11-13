L'Ajuntament de Vic ha obert més de 50 expedients per sospita d'infrahabitatge

De gener a novembre del 2025, la Guàrdia Urbana de Vic ha executat un total de 2 desocupacions d'habitatge i ha frustrat 23 intents d'ocupació irregular d'immobles.
Al mateix temps, l'Ajuntament ha obert 52 expedients per sospita d'infrahabitatge, sigui perquè hi viuen persones o perquè s'hi estan fent obres per habilitar l'espai amb la finalitat d'allotjar-n'hi.
Són algunes de les dades que han donat a conèixer aquest dijous l'alcalde de la ciutat, Albert Castells, i la regidora d'Habitatge i Benestar i Família, Núria Homs.
El batlle vigatà avisa que, des del consistori, seran "molt contundents" amb les malespraxis en matèria d'habitatge i, al mateix temps, continuaran treballant per "fer front a l'emergència habitacional". Castells reconeix que "la crisi de l'habitatge és global" i que "cal posar fil a l'agulla".
En aquesta línia, entre la bateria de mesures impulsades per l'Ajuntament, en destaquen les ajudes valorades en 1 milió d'euros per a la rehabilitació d'immobles, l'ampliació del parc de pisos de protecció oficial o un projecte d'habitatge cooperatiu.
Es tracta d'accions amb inversions que es recullen en el pressupost per al 2026, aprovat recentment pel plenari vigatà i a on també s'incorporen partides per a contractar un nou inspector i nou informador d'habitatge.
Ocupacions i infrahabitatges
Les malespraxis en matèria d'habitatge s'han convertit en una problemàtica habitual a la majoria dels pobles i ciutats del país. També per a Vic, una ciutat de 50.000 habitants on, de gener a novembre del 2025, s'han desallotjat un total de 21 immobles i s'han evitat 23 intents d'ocupació irregular.
Al mateix temps, l'Ajuntament de la capital d'Osona ha obert un total de 52 expedients per sospita d'infrahabitatges -un habitacle que no compleix les condicions mínimes d'habitabilitat-, perquè ja hi viuen persones o bé perquè s'hi estan fent obres per habilitar el local amb aquesta finalitat.
Dels 52 expedients oberts, 11 s'han pogut resoldre amb èxit gràcies al Servei de Mediació del consistori, els quals han aconseguit que els llogaters entreguessin les claus de l'immoble abans de recórrer a la via judicial. També s'han fet vuit desallotjaments judicials immediats i s'ha aconseguit aturar una desena d'obres sense llicència encaminades a allotjar persones en condicions d'infrahabitatge. Encara hi ha una quinzena d'expedients en curs.
La regidora d'Habitatge i Benestar i Família, Núria Homs, explica que l'objectiu és "preservar" la integritat de les persones que viuen en aquests locals. Al mateix temps, explica que la problemàtica s'estén a tota la ciutat i, sense anar més lluny, aquest dijous s'ha desallotjat un entresol ubicat al centre de Vic a on s'estima que hi vivien una desena de persones, entre les quals alguns menors d'edat.
La regidora insisteix que la col·laboració ciutadana "és clau" per a detectar les malespraxis i posa en valor la feina feta aquest any des de la Unitat d'habitatge de l'Ajuntament, que està en ple rendiment des de l'1 de gener.
Per la seva banda, Albert Castells també denuncia les màfies que s'aprofiten de la crisi habitacional i "trafiquen" amb persones i espais on allotjar-les.
Ajuts a la rehabilitació i campanya per a promoure el lloguer assequible
Entre les mesures que impulsa l'Ajuntament de Vic per fer front a la crisi de l'habitatge hi ha els ajuts valorats en 1 milió d'euros per a la rehabilitació d'immobles que poden destinar-se a reformes interiors, a l'accessibilitat, per a les façanes i per a les cobertes.
L'objectiu principal és moure el parc d'habitatge buit de la ciutat, xifrat en uns 2.000 pisos. Aquestes subvencions van entrar el vigor a principis d'aquest 2025 i, fins al moment, el consistori n'ha adjudicat un total de 17 valorades en 132.000 euros. Actualment, hi ha una seixantena de sol·licituds en tràmit.
Al mateix temps, l'Ajuntament posa en marxa la campanya El teu pis, en bones mans per a promoure el lloguer assequible. Actualment, a Vic hi ha una borsa de 325 pisos d'aquesta tipologia i un centenar de persones en llista d'espera.
Amb el nou programa, s'incentiva els propietaris de pisos perquè s'animin a posar el seu pis a la borsa pública de lloguer assequible. Entre els avantatges, els propietaris tenen més garanties en matèria de seguretat o en el cobrament.
Ampliació de parc d'habitatge protegit
La ciutat de Vic compta amb un parc d'habitatge protegit d'uns 300 pisos. El propietari dels immobles és la Generalitat de Catalunya, però l'Ajuntament és qui en fa la gestió.
Recentment, s'han incorporat 78 habitatges més, alguns dels quals estan buits i pròximament s'obrirà un procés per adjudicar-los. En d'altres, s'han pogut prorrogar els contractes de lloguer i, tanmateix, n'hi ha uns 18 d'ocupats.
A tot plegat, el consistori ha canviat recentment els barems per poder accedir a un habitatge de protecció oficial a Vic. Entre altres, es passa d'un a tres anys de padró per accedir-hi i també s'amplia el nivell d'ingressos per la part alta de la forquilla. Aquest 2025 hi ha un registre de 700 persones que esperen per a entrar en un pis d'aquestes característiques.
Sigui com sigui, l'accés a una llar digne és un dels grans maldecaps de moltes persones, però també de l'administració. La preocupació no és nova, si bé Catalunya fa temps que viu immersa en una crisi d'habitatge que, cada vegada, colpeja més fort a una part important de la població.
"Vic ha arribat a un punt de saturació, i no ha estat de la nit i el dia", apunta el batlle vigatà, tot admetent que l'habitatge és un dels grans reptes de ciutat i que "l'administració no pot fer-ho sola", sinó que necessita "col·laboració" per parts de privats.