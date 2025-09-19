Vic impulsa habitatges amb serveis per a la gent gran

Vic tindrà, en els pròxims anys, habitatges amb serveis per a dignificar l'envelliment i fomentar l'autonomia i la independència de les persones grans que poden acabar en situació de dependència.
Amb aquest projecte es pretén deixar enrere els models assistencials i biomèdics per avançar cap a un enfocament centrat en la persona, promovent la dignitat i la qualitat de vida.
El projecte s'ha anunciat aquest divendres en el marc de la visita a la capital d'Osona de la consellera de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya, Mònica Martínez Bravo, qui ha presentat la posada en marxa d'una prova pilot a Vic per agilitzar la valoració dels graus de dependència amb la creació d'una finestreta única per vehicular tot el procés.
17 habitatges amb serveis
Durant els darrers anys, a Vic s'han duplicat les persones majors de 85 anys, ha detallat l'alcalde de Vic, Albert Castells. Un fet que, ha apuntat el batlle, "és un repte social enorme" que obliga a construir nous equipaments i dotar de recursos la capital d'Osona "per continuar sent una ciutat cuidadora on poder viure amb qualitat".
En aquesta línia, s'aposta per a construir un total de 17 llars amb serveis per a dignificar l'envelliment, promovent l'autonomia i la dignitat de les persones grans. Es construiran a l'edifici annex de l'Hospital de la Santa Creu -espais actualment en desús-. La previsió és que les obres comencin durant el primer trimestre del 2026 i que els habitatges puguin ser una realitat a principis del 2027.
Amb una inversió estimada de 2,5 milions d'euros, el projecte està pensat per a dissenyar habitatges amb serveis de suport que s'ajustin a les necessitats de cada individu, ubicats en entorns segurs, adaptats i flexibles que permetin a les persones grans viure de manera independent i integrada a la ciutat.
D'aquesta manera, s'aposta per espais que preservin la intimitat de cada persona i, al mateix temps, fomentin les relacions socials i la convivència. Tal com expliquen des de l'Ajuntament, l'atenció s'organitzarà des d'un model participatiu i comunitari "on els valors i preferències personals són el centre de la planificació".
Un model innovador
El projecte incorpora elements clau com els serveis compartits, activitats integrades a la vida cultural i associativa de la ciutat, així com la promoció de l'autonomia de les persones.
Un model innovador d'envelliment actiu que reforça els vincles socials i comunitaris evitant l'aïllament i oferint alternatives de vida dignes i adoptades a les necessitats de les persones grans del present i del futur.
"Aquest projecte posa en valor un model d'atenció centrat en la persona i reforça la voluntat de garantir que la gent gran pugui viure amb autonomia, dignitat i vinculada a la comunitat", destaca la gerent del CHV, Sara Manjón.