Pla pilot a Vic per agilitzar el reconeixement de la dependència amb la creació d'una finestreta única

El Departament de Drets Socials i Inclusió i el Departament de Salut han posat en marxa un pla pilot a Vic per agilitzar la valoració dels graus de dependència, que actualment se situen al voltant de l'any, i han creat una finestreta única per vehicular tot el procés. A partir de finals d'octubre, els usuaris tindran un professional de referència del CAP o dels serveis socials que farà el seguiment.
La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, ha destacat que són conscients que és un tràmit "excessivament burocràtic" i la finestreta única suposarà un "canvi de paradigma" on els serveis de salut i els socials treballaran conjuntament. El pla pilot també es posarà en marxa a Castelldefels amb la intenció que si funciona s'estengui a tot Catalunya.
La consellera de Drets Socials ha explicat que la finestreta única social i sanitària permetrà donar resposta al procés "complet" de reconeixement de la dependència. D'aquesta manera, i elaborats per equips multidisciplinaris amb formació específica en dependència, professionals dels dos CAP de la ciutat i dels serveis socials s'encarregaran tant de la valoració del grau de dependència (grau I, II o III) com de l'elaboració de l'anomenat PIA. Aquest document és un pla individual d'autonomia, on es fa una proposta concreta a l'usuari del servei o prestació que els pertoca i el càlcul econòmic corresponent, un valorat el grau de dependència.
Fins ara tot plegat s'atén en circuits completament separats de l'atenció sanitària. La consellera ha explicat que amb aquest canvi, a partir d'ara les persones podran acudir també al seu metge de família o infermer i iniciar allà mateix el procés de reconeixement. "Amb aquest canvi de paradigma, se situa la persona al centre i s'acompanya en la presa de decisions, tenint en compte la seva situació, les necessitats, les preferències, els recursos i els serveis de què es disposa", ha explicat.
Martínez Bravo ha destacat que s'ha escollit Vic, un dels dos llocs on es posa en marxa la prova pilot, perquè és una zona "amb una llarga tradició en la suma de recursos socials, sanitaris i comunitaris". "Aquests centres actuen com a laboratoris d'innovació", ha dit la consellera, qui ha destacat l'autonomia i la capacitat de coordinació amb els serveis socials bàsics.
A banda de la creació de la finestreta única, el canvi també suposa la integració del coneixement clínic en la valoració de la dependència. Per exemple, el grau III de dependència es podrà reconèixer directament a partir d'informes mèdics quan hi hagi una pèrdua significativa d'autonomia física, mental o intel·lectual acreditada.
A la capital d'Osona, actualment hi ha gairebé 400 persones que han iniciat el tràmit per dirimir quin grau de dependència els correspon i estan pendents d'una resolució.