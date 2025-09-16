El Mercat de Vic oferirà demostracions de cuina en directe amb cuiners locals i producte de proximitat

Cuina i productes locals. Aquesta és la combinació estrella del nou cicle gastronòmic que s'articularà al voltant del mil·lenari Mercat de Vic, ubicat a l'emblemàtica plaça Major, i que convertirà els mercats setmanals dels dimarts i els dissabtes de tardor en un punt de trobada entre gastronomia i producte de proximitat.
El programa inclou tallers de cuina i tastos amb la participació de cuiners i cuineres de renom de la comarca, així com dels productors locals. L'objectiu és posar en valor la qualitat i la diversitat dels aliments de quilòmetre zero que es poden trobar al Mercat de Vic, punt neuràlgic comercial i social de la comarca d'Osona.
Les activitats es desenvoluparan del 16 de setembre al 29 de novembre i tindran lloc a la plaça Major -els dimarts- i a la plaça del Carbó -els dissabtes-.
"Els marxants i els comerciants de la ciutat exposen sovint que, a la gent, li costa d'arribar al centre", explica Bet Piella, regidora de Mercats de Vic. En aquesta línia, per a facilitar una mobilitat més sostenible i una visita a la ciutat més tranquil·la, l'Ajuntament ofereix un servei gratuït de trens des de l'aparcament de l'Esperança -al pavelló del Castell d'en Planes- que acostarà els visitants al centre del municipi "perquè puguin comprar i passejar tranquil·lament".
Tot plegat s'emmarca dins de la campanya Vic viu el Mercat amb l'objectiu de dinamitzar els mercats de la ciutat. En aquesta línia, l'any passat ja es va impulsar una parada amb els Productes Excel·lents d'Osona.
"Hem de defensar els mercats i els productors petits"
"Fa temps que demanaven a l'Ajuntament que ens ajudés a dinamitzar i a donar una empenta als mercats no sedentaris", explica Aina Roca, productora del Serradet de Barneres, a Sant Martí Sescorts.
"Avui dia els hàbits de consum van canviant, hem de fer els mercats atractius i que s'hi pugui trobar producte de proximitat, qualitat i que sigui representatiu del territori", afegeix Roca.
Eduard Aliberch, president del col·lectiu Osona Cuina i xef del restaurant Mas Monells, destaca "la importància del Mercat de Vic per a tots els cuiners de la comarca". "És un Mercat únic, un espai viu on no només anem a comprar, a on hi ha contacte directe amb els productors i a on podem conèixer l'origen dels aliments que mengem", afegeix.
Per a Aliberch, un bon producte és la clau per a l'elaboració dels seus plats: "Per cuinar bé i fer un bon plat has de tenir un bon producte, i això, aquesta plaça i aquest mercat ens ho dona".
"Hem de defensar els mercats i els productors petits", apunta el president d'Osona Cuina, col·lectiu que participarà en el nou cicle gastronòmic fent diverses demostracions culinàries en directe de la mà de diferents cuiners i cuineres del territori.
Alguns dels professionals que passaran pel cicle són l'Ignasi de Cal Ignasi de Cantonigròs, en Dani Vives de la Competència o l'Uri Sala del Bart.
El 90% dels paradistes han renovat les llicències
Aquest setembre finalitza la concessió de les parades dels marxants de tots els mercats de Catalunya. La Generalitat obligava a actualitzar totes les autoritzacions, i els ajuntaments podien escollir entre dues opcions: licitar el mercat de zero o renovar les llicències existents.
El consistori vigatà ha optat per renovar les llicències, encara que demanant "una documentació molt específica" per garantir que els comerciants compleixin amb les condicions legals, explica Bet Piella.
Els mercats de Vic consten amb 260 parades, 87 de les quals s'ubiquen durant el mercat dels dimarts, 148 durant el mercat dels dissabtes i 18 en el mercat dels diumenges al passeig de la Generalitat.
A pocs dies perquè s'acabi el termini per a presentar les sol·licituds, el 90% dels paradistes ja han renovat la concessió per als pròxims 15 anys. "El que busquem és qualitat més que quantitat", apunta Piella.
En aquest sentit, la regidora detalla que, l'any passat, van incorporar-se 21 parades noves. Pels pròxims temps, des de l'Ajuntament busquen parades noves com una d'embotits, una xurreria o un brocanter.
Nova ordenança per regular les parades
Des del consistori vigatà s'està treballant en l'elaboració d'una nova ordenança que reguli les parades -no es modificava des del 2018- amb l'objectiu "d'adaptar les necessitats de les parades i la clientela a la situació actual".
Entre les novetats hi haurà, per exemple, una regulació específica pel que fa a l'ús de la llengua o en qüestions de sostenibilitat. "Simplement adaptem la regulació a les necessitats actuals", insisteix Piella.