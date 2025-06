Els carrers de Vic s'ompliran de música en directe els dissabtes

L'Espai Lab Ausa de la Biblioteca Pilarin Bayés de Vic ha impulsat Música al carrer, una iniciativa que busca normalitzar la presència de música en viu pels carrers de la ciutat durant els dissabtes.

De moment, l'aposta es desplegarà en forma de prova pilot durant els mesos d'estiu, encara que la intenció és que es consolidi i es pugui dur a terme durant tot l'any, sempre que no coincideixi amb altres cites rellevants de la capital d'Osona, com per exemple, el Mercat de Música Viva.

L'objectiu de l'acció és promoure la música emergent i de proximitat i l'aprenentatge musical, donant a conèixer el potencial creatiu de la ciutat i la comarca d'Osona.

La finalitat de Música al Carrer és "dinamitzar els carrers i donar oportunitats a músics que tenen ganes d'ensenyar-se", explica la regidora de Cultura, Bet Piella. La iniciativa, que es posa en marxa aquest dissabte 14 de juny, també donarà un tracte "preferent" als alumnes i exalumnes de l'Escola de Música i Conservatori de Vic (EMVIC) per exhibir el gran talent sortit de la institució.

Música per tot arreu

Música al Carrer s'obre a tothom que vulgui mostrar el seu talent en un escenari com la ciutat de Vic. Es dotarà de nou punts d'actuació rotatius repartits pel centre de la capital d'Osona, entre els quals hi haurà la plaça Major o la rambla del Passeig, i que albergaran concerts de petit i gran format.

Cada dissabte hi haurà quatre concerts repartits en dues franges horàries -matí d'11:00 a 14:00 hores i tarda de 17:00 a 20:00 hores- i cada setmana s'ubicaran en un dels nou escenaris rotatius per no causar molèsties al veïnat.

Només hi haurà un dissabte que l'organització intentarà obrir simultàniament tots els escenaris: serà el 21 de juny coincidint amb el Dia Internacional de la Música.

Els punts d'actuació comptaran amb els mitjans per connectar els instruments. Els concerts tindran una durada d'una hora i 30 minuts en els escenaris pensats per a actuacions de petit format, i de dues hores en els escenaris més grans, com la tarima de fusta del Passeig.

Com participar en el projecte?

Per participar en el projecte i actuar als carrers de Vic cal acreditar-se prèviament omplint un formulari i tramitant la reserva a través de la pàgina web de la Biblioteca Pilarin Bayés.

És en aquest moment quan l'artista i/o el grup musical podrà escollir en quin lloc vol actuar, el dia i l'hora. Al mateix temps, també haurà d'adjuntar l'enllaç d'un vídeo d'una actuació en directe perquè l'equip tècnic pugui valorar la qualitat de la proposta musical.

"Fa anys que aquest projecte ens ronda pel cap i ara tenim els mitjans per fer-lo realitat", apunta Ignasi Janer, coordinar de la Biblioteca Pilarin Bayés, que destaca la riquesa patrimonial, musical i creativa de la ciutat de Vic.

Janer detalla que en ciutats com Barcelona o Girona ja fa anys que despleguen amb èxit iniciatives semblants. En el cas de la capital d'Osona, apunta, també hi ha "l'estructura per a fer-ho" i "les ganes" dels artistes per tocar-hi. "Serà bo per a tothom: pels músics, pels vigatans i per tota la gent que ve a Vic els dissabtes", remarca Janer.

Marc Pérez, dinamitzador musical de l'Espai LAB Ausa, destaca que, de moment, Música al carrer pren el caràcter de prova pilot, encara que insisteix que "la idea és que sigui per sempre", un fet "que té moltes implicacions per la ciutat, la ciutadania i els músics".