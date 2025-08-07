Què fer aquest cap de setmana a Osona i el Lluçanès: 8, 9 i 10 d'agost

Arriba un nou cap de setmana farcit de propostes culturals i lúdiques a Osona i el Lluçanès. N'hi ha per a tots els públics i gustos, per això, des de la redacció d'Osona.com hem preparat un recull de les activitats més destacades pel cap de setmana del 8, 9 i 10 d'agost a les nostres comarques.
Vic: De portes endins 2025
Un any més, amb l'arribada de l'estiu, la ciutat de Vic desplega una nova edició del projecte De portes endins. La iniciativa es desenvolupa els diumenges -del 29 de juny al 28 de setembre- de 12:00 a 13:00 hores del migdia i ofereix la possibilitat de visitar espais de la capital d'Osona que normalment resten tancats al públic, entre els quals hi ha el Museu Balmes, el Museu Claretià, l'Església del Monestir de Santa Teresa, la Casa Natal de Sant Miquel dels Sants, l'Església i Museu del Convent del Sagrat Cor i l'Església i Museu del Convent del Pare Coll.
- Què? De portes endins 2025
- Quan? Del 29 de juny al 28 de setembre
- On? Vic
- Més informació
Vic: Experiència Vicpuntzero de nit
Del divendres 11 de juliol i fins al dissabte 30 d'agost, la ciutat de Vic ofereix la possibilitat de visitar l'experiència Vicpuntzero de nit tots el divendres d'estiu. La visita guiada inclou el recorregut per l'espai Vicpuntzero, un audiovisual immersiu i la pujada al campanar de la Pietat amb l'objectiu d'oferir una visió àmplia de l'indret on va començar a gestar-se la capital d'Osona.
- Què? Vicpuntzero de nit
- Quan? De l'11 de juliol al 30 d'agost, els divendres a la nit
- On? Vic
- Més informació
Vic: Espectacle teatral a les Adoberies
Del 18 de juliol al 9 d'agost, la ciutat de Vic estrena un muntatge teatral de petit format per donar a conèixer com era la vida dels treballadors de la pell a les rehabilitades Adoberies. Es faran dos passis els divendres i dos més els dissabtes, l'aforament és d'un màxim de 20 persones i les entrades costen 16 euros.
- Què? Espectacle teatral a les Adoberies de Vic
- Quan? Divendres i dissabtes del 18 de juliol al 9 d'agost
- On? Vic
- Més informació
Seva: Festa Major 2025
Del 2 al 17 d'agost, Seva celebra la Festa Major 2025 amb una trentena llarga d'actes i activitats per a tots els públics i gustos. Aquest cap de setmana és el torn, entre altres, de la cercavila i el confeti infantil, concerts o el tir al plat.
- Què? Festa Major 2025
- Quan? Del 2 al 17 d'agost
- On? Seva
- Més informació
Olost: Festa Major 2025
Del 7 al 17 d'agost, Olost celebra la seva Festa Major amb un programa d'actes i activitats per a tots els públics i gustos. Aquest cap de setmana arrencarà la celebració amb el torneig de futbolí, la caminada nocturna, el torneig de futbol sala, el campionat de botifarra, el correfoc, torneig de ping-pong, la tirada de bitlles catalanes i concerts de música en directe.
- Què? Festa Major 2025
- Quan? Del 7 al 17 d'agost
- On? Olost
- Més informació
Vic: Festes de Sant Albert
Fins al dilluns 11 d'agost se celebren a Vic les Festes de Sant Albert, més conegudes pel Carquinyoli, que va arribar el dimecres al barri. Durant el cap de setmana es desplegaran actes com el sopar popular de carmanyola, espectacles o la gran cantada d'havaneres, així cm la tradicional arrossada a Sant Marc.
- Què? Festes de Sant Albert 2025
- Quan? Fins a l'11 d'agost
- On? Vic
- Més informació
Manlleu: Fes-te Jove 2025
La Festa Major de Manlleu se celebra del 12 al 16 d'agost, però uns dies abans ja arrenca la Fes-te Jove, un esdeveniment autogestionat i popular que combina, música, cultura, tradició, crítica i humor. Aquest divendres és un dia esperat a la vila, onté lloc el Cantabars. Dissabte 9 d'agost serà el torn d'una nit de concerts i el diumenge hi haurà vespreig i caminada nocturna.
- Què? Fes-te Jove 2025
- Quan? Del 8 al 17 d'agost
- On? Manlleu
- Més informació
Rupit: Apagada de llums
Per tercer any, de l'1 al 22 d'agost, el municipi de Rupit i Pruit aposta per la iniciativa Apaga els llums i encén els estels amb l'objectiu de posar en valor el cel nocturn de qualitat que caracteritza el poble. També es desplega un ampli programa d'activitats relacionades amb l'astronomia, la natura i l'observació del cel.
- Què? Apaga els llums i encén els estels
- Quan? De l'1 al 22 d'agost
- On? Rupit i Pruit
- Més informació