Salut nomena Joan Turró nou president del Consorci Hospitalari de Vic

El Consorci Hospitalari de Vic inicia avui una nova etapa amb el relleu a la presidència de la institució. La consellera de Salut, Olga Pané, ha nomenat Joan Turró i Vicens nou president del Consorci en substitució d'Antoni Molas i Casas, que conclou el seu mandat després de quatre anys i mig al capdavant del Consorci.
Turró compta amb una experiència àmplia tant en el sector públic com en el privat. Al llarg de la seva carrera ha ocupat responsabilitats directives en àmbits com l'educació, el turisme, la sanitat, l'Administració de Justícia i el sector financer, i ha liderat projectes d'innovació organitzativa i d'implantació de noves tecnologies.
En un comunicat, la conselleria destaca que la seva vocació docent, així com les competències en negociació i lideratge, han estat constants en el seu desenvolupament professional. Entre els càrrecs més rellevants, ha estat vicepresident de la Fundació Albir i de la Fundació +Tu; director general de la Fundació Universitària Balmes (UVic-UCC); president i soci fundador d'Inesdi; director de l'àrea de Polítiques de Recursos Humans a La Caixa; gerent d'empreses públiques i consorcis al Departament de Salut; secretari general al Departament de Justícia; director executiu de l'AGAUR; director general corporatiu del Grup CEAC; gerent i professor universitari a la Universitat Autònoma de Barcelona, i director general de Viajes Tulsa, així com gerent del Centre d'Estudis Tècnic Turístics.
És llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona i professor mercantil per l'Escola d'Alts Estudis Mercantils de Barcelona. Ara agafa el relleu d'Antoni Molas en una etapa que ha estat marcada per la incorporació de noves tècniques assistencials, l'impuls de la docència i la recerca, i la renovació d'instal·lacions, que culminarà amb la posada en marxa del renovat Hospital de Dia i de tres nous quiròfans a l'Hospital Universitari de Vic.
El Departament de Salut expressa el seu agraïment a Antoni Molas "per la dedicació, el lideratge i els serveis prestats durant aquest període de creixement i transformació de la institució".
Aquest relleu s'emmarca en les prioritats estratègiques del Departament de Salut, orientades a consolidar "un sistema sanitari públic, universal i de qualitat, amb una aposta clara per la innovació, la sostenibilitat i la proximitat". En aquest context, el Consorci Hospitalari de Vic exerceix un paper clau com a referent territorial en el desplegament d'aquestes polítiques a la Catalunya Central.
El Consorci Hospitalari de Vic és una entitat pública de caràcter consorcial, participada per la Generalitat amb representació de la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic. La seva governança es basa en la col·laboració institucional, la transparència i la rendició de comptes, amb l'objectiu de garantir una atenció sanitària d'excel·lència, integrada al territori i al servei de la ciutadania.