L'Hospital de Vic incorpora un aparell que permet diagnosticar càncer de pulmó de manera més ràpida i eficaç

L'Hospital Universitari de Vic incorpora un nou equipament que permet diagnosticar el càncer de pulmó de manera més ràpida, precisa i menys invasiva.
L'aparell -un ecògraf broncoscopi valorat en més de 164.000 euros- s'ha pogut adquirir gràcies a una donació d'Osona Contra el Càncer i la Fundació Casa Tarradellas, així com la col·laboració d'entitats, empreses i persones anònimes.
Es tracta d'una tecnologia que combina broncoscòpia i ecografia per obtenir mostres dels ganglis i tumors sense necessitat de cirurgia oberta. A més, la tècnica és útil per detectar altres malalties pulmonars i mediastíniques, com la sarcoïdosi o la tuberculosi ganglionar.
És el primer ecògraf broncoscopi disponible als hospitals públics d'Osona, Lluçanès i Ripollès.
"Millorarà el diagnòstic i l'atenció dels pacients amb càncer de pulmó i altres malalties, i és un pas endavant en la lluita contra el càncer a la comarca", explica la presidenta d'Osona Contra el Càncer, Cristina Herrera.
"Estem molt satisfets de poder ajudar a un projecte que ajuda a millorar la salut de les persones i que ens dona a tots accés a una sanitat de proximitat", afirma Miquelina Saborit, representant de Casa Tarradellas.
"Suposa un gran salt qualitatiu per al nostre hospital i per a la ciutadania d'Osona. Ens permetrà oferir un diagnòstic més ràpid i precís, evitant desplaçaments, i garantint una atenció més pròxima, humana i eficient", remarquen des del servei de Pneumologia de l'Hospital de Vic.