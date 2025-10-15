L'Hospital de Vic consolida l'ús de cirurgia endoscòpia en el càncer de mama

L'Hospital Universitari de Vic es consolida en l'ús de la cirurgia videoassistida de càncer de mama, una tècnica innovadora mínimament invasiva mitjançant cirurgia endoscòpia. Es dur a terme en casos d'extirpació del teixit mamari -mastectomia- i en casos d'extirpació dels ganglis limfàtics de l'aixella -limfadenectomia-.
L'Hospital de Vic ha estat un dels primers centres catalans a incorporar aquesta tècnica de manera habitual en pacients seleccionades amb càncer de mama. Aquesta cirurgia consisteix a realitzar la intervenció a través d'una única incisió a l'aixella.
Això permet mantenir l'embolcall de pit de la pacient, amb una cicatriu més petita, i minimitzar l'impacte visual i l'estrès emocional de la cirurgia. Al mateix temps, aporta més seguretat, eficàcia oncològica i beneficis estètics.
Tanmateix, la cicatriu queda més oculta i facilita la reconstrucció mamària amb pròtesi. La tècnica minimitza el dolor postoperatori i permet l'alta hospitalària 48 hores després.
L'Hospital de Vic, referent en cirurgia endoscòpia
Els darrers mesos, equips de sanitaris d'altres unitats de mama d'arreu de l'Estat espanyol han visitat l'Hospital Universitari de Vic per conèixer la tècnica i observar les intervencions en directe. D'aquesta manera, el centre es converteix en un referent en cirurgia endoscòpia de mama a Catalunya.
La Unitat de Patologia Mamària (UPA Mama) de Vic atén de manera multidisciplinària més de 2.000 pacients l'any en el vessant quirúrgic, amb unes 200 cirurgies anuals.
Durant el 2024, es van operar a l'Hospital de Vic un total de 113 càncers de mama i 25 lesions amb potencial malignes. Un 80% de les cirurgies són conservadores, mentre que el 20% són mastectomies. En aquestes últimes, s'ofereix la reconstrucció immediata en la majoria dels casos per minimitzar l'impacte estètic.
És precisament en aquest últim detall on juga un paper fonamental la cirurgia videoassistida, ja que representa una millora significativa en el tractament quirúrgic, amb un enfocament centrat en medicina personalitzada que intenta maximitzar el benestar físic emocional de les pacients.
Tal com expliquen des de l'Hospital Universitari de Vic, aquests procediments també s'apliquen en cirurgies de reducció de risc per pacients amb certes mutacions genètiques que confereixen un risc molt elevat de desenvolupar càncer de mama.