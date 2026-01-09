Un hivern com els d'abans: les millors imatges del fred, les glaçades i la neu a Osona i el Lluçanès

"Ara sí que és un hivern com els d'abans". Aquesta és una de les frases més sentides les darreres setmanes a casa nostra, i és que, enguany, l'estació hivernal ha arribat trepitjant fort des del primer dia amb pluja, humitat, glaçades, fred intens i, fins i tot, neu.
Després d'anys de sequera i d'hiverns amb temperatures fredes, però més confortables, aquest 2025 ha sorprès a tothom i recorda temps passats, d'abrigar-se de cap a peus abans de sortir al carrer.
Fins al dia d'avui, aquesta estació de l'any ens ha portat pluges abundants, que han omplert els rius del territori com feia temps que no es veia. També el fred intens s'ha instal·lat uns dies a les nostres comarques, on les temperatures gèlides han estat les protagonistes. Prova d'això, en són les imatges d'estanys glaçats i caramells penjants de teulades i arbres.
I, per descomptat, el fenomen hivernal més esperat: la neu. Aquesta va arribar a Osona i el Lluçanès com un regal de Reis, el mateix dia de les cavalcades, el 5 de gener de 2026. Molts municipis del territori van quedar emblanquinats lluint una postal de Nadal pel record.
A continuació, un recull d'imatges del fotògraf osonenc Emili Vilamala, que amb el seu objectiu ha capturat els bonics paisatges de l'hivern 2025-2026 a Osona i el Lluçanès.
Hivern a Osona i el Lluçanès: ambient gèlid a la Riera del Lluçanès, gener de 2026. -