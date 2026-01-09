09 de gener de 2026

Societat

Un hivern com els d'abans: les millors imatges del fred, les glaçades i la neu a Osona i el Lluçanès

Publicat el 09 de gener de 2026 a les 13:52
Actualitzat el 09 de gener de 2026 a les 14:16

"Ara sí que és un hivern com els d'abans". Aquesta és una de les frases més sentides les darreres setmanes a casa nostra, i és que, enguany, l'estació hivernal ha arribat trepitjant fort des del primer dia amb pluja, humitat, glaçades, fred intens i, fins i tot, neu.

Després d'anys de sequera i d'hiverns amb temperatures fredes, però més confortables, aquest 2025 ha sorprès a tothom i recorda temps passats, d'abrigar-se de cap a peus abans de sortir al carrer.

Fins al dia d'avui, aquesta estació de l'any ens ha portat pluges abundants, que han omplert els rius del territori com feia temps que no es veia. També el fred intens s'ha instal·lat uns dies a les nostres comarques, on les temperatures gèlides han estat les protagonistes. Prova d'això, en són les imatges d'estanys glaçats i caramells penjants de teulades i arbres.

I, per descomptat, el fenomen hivernal més esperat: la neu. Aquesta va arribar a Osona i el Lluçanès com un regal de Reis, el mateix dia de les cavalcades, el 5 de gener de 2026. Molts municipis del territori van quedar emblanquinats lluint una postal de Nadal pel record.

A continuació, un recull d'imatges del fotògraf osonenc Emili Vilamala, que amb el seu objectiu ha capturat els bonics paisatges de l'hivern 2025-2026 a Osona i el Lluçanès.

  • Hivern a Osona i el Lluçanès: Santuari dels Munts, desembre de 2025.
  • Hivern a Osona i el Lluçanès: mar de boira capturat des de Masies de Roda, amb la serra de Cabrera al fons, desembre de 2025.
  • Hivern a Osona i el Lluçanès: arc de Sant Martí vist des del barri del Remei de Vic, desembre de 2025.
  • Hivern a Osona i el Lluçanès: foguera de Nadal i cantada de nadales a la plaça Major de Vic, desembre de 2025.
  • Hivern a Osona i el Lluçanès: el Montseny nevat vist des de sant Segimon, desembre 2025.
  • Hivern a Osona i el Lluçanès: el pantà de Sau, 27 de desembre de 2025.
  • Hivern a Osona i el Lluçanès: la pluja mulla la plaça Major de Vic, engalanada amb motiu de Nadal, desembre de 2025.
  • Hivern a Osona i el Lluçanès: el riu Ter, a Roda de Ter, el desembre de 2025.
  • Hivern a Osona i el Lluçanès: la Serra Cavallera (Ripollès) ben nevada vista des de Vic, el desembre de 2025.
  • Hivern a Osona i el Lluçanès: Nadal a Sant Bartomeu del Grau, el desembre de 2025.
  • Hivern a Osona i el Lluçanès: la Riera Major, a Viladrau, el desembre de 2025.
  • Hivern a Osona i el Lluçanès: la darrera lluna de l`any, 31 de desembre de 2025.
  • Hivern a Osona i el Lluçanès: panoràmica del meandre de Sant Pere de Casserres, gener de 2026.
  • Hivern a Osona i el Lluçanès: albada amb boira i humitat a l`Esquirol, gener de 2026.
  • Hivern a Osona i el Lluçanès: la nevada del dia 5 de gener de 2026 al barri del Remei de Vic.
  • Hivern a Osona i el Lluçanès: la nevada del dia 5 de gener de 2026 a Sant Bartomeu del Grau.
  • Fred intens i glaçades a Osona i el Lluçanès, gener de 2026.
Emili Vilamala
  • Hivern a Osona i el Lluçanès: ambient gèlid a la Riera del Lluçanès, gener de 2026. -

