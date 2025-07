L'Hospital de Vic amplia i modernitza l'Àrea Quirúrgica

El Consorci Hospitalari de Vic (CHV) i la Fundació Hospital de la Santa Creu de Vic (FHSCV) posen en marxa un projecte d'ampliació i modernització dels quiròfans de l'Hospital de Vic que permetrà incrementar en un 30% la capacitat de l'Àrea quirúrgica i incorporar tecnologia avançada.

Les obres d'ampliació iniciaran a l'agost i permetran créixer dels 10 als 13 quiròfans, dos dels quals a l'Hospital Universitari de Vic i un a la Clínica.

El projecte suposarà una inversió de 4 milions d'euros, cofinançats en un 60% pel Servei Català de la Salut i en un 40% pel CHV.

D'aquesta manera, l'ampliació inclou la incorporació de dos quiròfans híbrids equipats amb tecnologia avançada d'imatge mèdica, i combinaran el diagnòstic amb la cirurgia en un mateix espai. Al mateix temps, permetran realitzar procediments complexos amb més precisió, seguretat i de manera menys invasiva pel pacient.

Un dels quiròfans existents també s'adaptarà als nous temps, reforçant així el compromís de l'hospital amb la innovació i l'excel·lència assistencial.

Els espais de suport de l'Àrea Quirúrgica també s'adaptaran amb l'objectiu de millorar els circuits professionals, la coordinació entre equips i el confort dels pacients i les persones que treballen al centre hospitalari.

Reorganització temporal de serveis

Durant el període d'obres, alguns serveis s'hauran de reubicar de manera temporal amb l'objectiu de garantir la continuïtat de l'activitat amb normalitat. És el cas, per exemple, de les Consultes Externes i l'UCI.

D'aquesta manera, a partir del dilluns 28 de juliol i durant tot el mes d'agost, les Consultes Externes es traslladen provisionalment a diferents espais de l'Hospital de Vic i l'accés es farà exclusivament per la porta principal d'aquest.

La majoria de les consultes s'ubicaran durant aquest període a la planta 3, tot i que algunes zones d'hospitalització adaptades també es trobaran a la planta 2, mentre que l'àrea de rehabilitació es trasllada a la planta 1.

Un salt qualitatiu

Les actuacions que es duran a terme, explica el CHV, suposen un salt qualitatiu en l'atenció sanitària del territori i permetran oferir procediments més avançats, menys invasius i amb millors resultats.

La iniciativa té per finalitat adaptar-se als reptes assistencials del futur i millorar la qualitat de l'atenció, i forma part del compromís del Cercle SiS, la nova marca que aglutina un total de 13 recursos sanitaris i socials que, sota un nou distintiu, treballen per fer realitat la integració en l'atenció sanitària i social d'Osona. Entre altres, hi ha el Consorci Hospitalari de Vic (CHV), la Fundació Hospital de la Santa Creu (FHSC), la Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu o la Fundació Assistencial d'Osona.