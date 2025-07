Centenars de persones es manifesten a Vic en contra del trasllat del CAP Nord al solar del Mercat Municipal

Gairebé un miler de persones s'han manifestat aquest dilluns a la tarda pels carrers de la ciutat de Vic per mostrar el seu rebuig al trasllat del CAP Vic Nord a l'antic solar del mercat municipal. El portaveu de la plataforma CAP-Caputxins, Xavier Acín, ha explicat que estan en contra del model de "concentració" que vol tirar endavant el govern municipal amb el suport del PSC.

La manifestació ha arribat a la plaça Major, on s'ha llegit un manifest. Paral·lelament, el consistori vigatà estava celebrant el ple on es votava la cessió dels terrenys al Departament de Salut.

Algunes persones han irromput a la casa consistorial, on s'han viscut moments de tensió. Després d'intentar calmar els ànims, la Guàrdia Urbana ha tancat les portes de la Sala de Plens. El punt s'ha aprovat amb els vots del govern -format per Junts i Ara Vic- i el PSC. ERC, CUP, SOMI i Vic En Comú Podem hi han votat en contra.

L.Busquets/ACN

Diversos manifestants han entrat a l'Ajuntament de Vic a crits de "volem tres CAPs". Volien mostrar el seu rebuig al plenari per la imminent aprovació de la cessió dels terrenys de l'antic mercat municipal perquè Salut hi construeixi un CAP. Els manifestants temen que el nou Centre d'Atenció Primària signifiqui el tancament definitiu de l'Ambulatori.

L'alcalde de Vic, Albert Castells, ha aturat el ple en diverses ocasions, però davant la impossibilitat de poder continuar, finalment ha ordenat a la Guàrdia Urbana el tancament de les portes de la sala per poder continuar amb la sessió. El batlle ha convidat una representació dels manifestants a reunir-se amb ell després de la sessió i ha dit que no permetria que "un grup reduït" boicotegés la democràcia.

Amb les portes tancades, s'ha desenvolupat el debat sobre la cessió del solar del mercat municipal a Salut perquè hi faci un CAP. Primer, però, des d'ERC, Maria Balach ha retret a Castells que no hagi sortit a atendre les persones que es manifestaven. "No saben fer mediació", li ha dit a l'alcalde. Carla Dinarès (CUP) ha assenyalat que no creia que el ple hagués de continuar en aquelles condicions: "Demanem que se suspengui o que s'obrin les portes".

L.Busquets/ACN

Per Josep Pou (PSC) la protesta hauria de ser compatible amb la celebració del ple: "No acceptem que es paralitzin les institucions democràtiques, això excedeix a la voluntat d'expressió", ha dit el socialista. En la línia de la CUP, Arnau Martí, de Vic en Comú Podem, ha demanat suspendre el ple i sotmetre la cessió a votació un altre dia.

La resposta de l'alcalde ha estat continuar amb la votació perquè, ha dit, res garantia que l'endemà no tornés a passar el mateix. Els grups de Junts, Ara Vic i PSC han votat a favor de la cessió dels terrenys. ERC, CUP, SOMI i Vic En Comú Podem hi ha votat en contra.

Amb la cessió dels terrenys aprovada, els portaveus dels diferents grups s'han reunit i s'ha decidit suspendre la sessió. Han quedat pendents pel pròxim ple les mocions i els precs i preguntes. El govern havia allargat la mà a reunir-se amb la plataforma un cop acabat el ple, però aquesta trobada finalment no s'ha produït.

Prop d'un miler de persones ha recorregut els carrers de Vic

La manifestació s'ha iniciat a la plaça de la Divina Pastora, davant del CAP Vic Nord, conegut també com el CAP dels Caputxins, pel barri on s'ubica. El portaveu de la plataforma, Xavier Acín, ha explicat que l'aprovació de la cessió dels terrenys era "un fet consumat contrari als nostres objectius".

Segons Acín, a Vic hi ha dues idees "imbatibles" contra les que ningú es vol oposar. D'una banda, la necessitat d'una atenció primària "de proximitat", i que el CAP no es tanqui: "Aparentment, tothom hi està a favor, però després veiem que els fets són diferents de les paraules".

D'una banda, perquè construir un CAP de 5.500 metres quadrats és "contrari" al criteri de proximitat. "Mentre hi hagi disponible un CAP de 5.500 metres quadrats, no es construirà un tercer CAP, encara que tothom estigui a favor d'aquest", ha dit.

L.Busquets/ACN

De l'altra, perquè assenyalen que el conveni no diu què es farà amb l'edifici actual del CAP Nord. "Han afegit un paràgraf en què es vol deixar entendre que hi haurà una futura atenció primària, però és un paràgraf ple d'ambigüitats", ha dit Xavier Acín. "Obre les portes perquè la conselleria pugui escapar-se'n", ha lamentat. I ha assenyalat que "no hi ha horitzó temporal que digui quan es farà això, ni quan s'haurà de construir exactament". "Aquest afegit no aporta cap garantia perquè no acabi passant exactament el mateix que va passar amb la biblioteca Joan Triadú, que ens van dir que no es tancaria i ara com ara està tancada".

Una altra de les veïnes que ha participat en la manifestació, Pepi Andrés, també defensa una sanitat "de proximitat". Ha dit estar en contra del "macro CAP" que volen construir perquè ho faran amb el mateix personal que hi ha al Vic Nord: "Ja es veu que no podem estar ben atesos. Faran les sales d'espera més grans perquè esperem més tranquils", ha dit amb sarcasme. "L'Ajuntament ens diu que faran un centre sociosanitari, però no hem tret l'aigua clara de què serà", ha afegit sobre el futur de l'actual edifici.

La plataforma ja ha recollit gairebé 8.000 signatures en la seva campanya per evitar el trasllat del CAP Vic Nord.