Entre gira-sols, pluja i estels: un juliol de postal a Osona i el Lluçanès

Cada època de l'any té el seu encant i ens deixa imatges de postal per mirar i remirar. La tardor ens sedueix amb els seus colors, els seus fruits i les seves aromes; l'hivern ens absorbeix amb el blanc de la neu, el gris de la boira i el fum de les xemeneies; mentre que la primavera ens captiva amb el seu esclat de joia, els primers rajos de sol que conviden a treure's la jaqueta.
I arriba l'estiu, quan tota cuca viu, com diu el refrany popular, i ens omple de records i paisatges màgics. Una temporada que, enguany, va arrencar amb els termòmetres disparats i que, tal com va confirmar el Meteocat, hem patit el juny més càlid d'ençà que es tenen registres a Catalunya.
Després va arribar el juliol, un mes tradicionalment calorós i on prolifera el bon temps a casa nostra, però que enguany ha estat passat per aigua. En aquesta ocasió, el Servei Meteorològic de Catalunya ha confirmat que ha estat el juliol més plujós del darrer segle.
També ha estat així a Osona i el Lluçanès. Ambdues comarques han transitat pel mes de juliol entre gira-sols, tempestes i, per descomptat, un clàssic de l'estiu: les pluges d'estels. A tot plegat, l'agost ha començat suau, encara que es preveuen unes setmanes de calor intensa.
Els paisatges de postal que ens deixen juliol i agost a casa nostra els ha captat amb la seva màgica lent el fotògraf osonenc Emili Vilamala. A continuació, una selecció de boniques imatges de la temporada a Osona i el Lluçanès: