Oficial: Catalunya pateix el juny més càlid de la història

Ni el tercer ni el segon: el juny del 2025 ha estat el més càlid d'ençà que es tenen registres a Catalunya -i tot apunta de la història contemporània-. El Meteocat ha confirmat un rècord absolutament extraordinari: una anomalia de 4 graus per sobre de la mitjana del 1991-2020. Festival de superacions de 40 graus, rècord absolut de nits tòrrides i 30 dies seguits amb mínimes tropicals han marcat un mes excepcionalment calorós.

Per sobre del 2003 i el 2022

Quins ara havien estat fins ara els junys més càlids dels darrers 75 anys? El rècord era del 2003, seguit del 2022 i el 2017. L'estadística quedarà alterada perquè el Meteocat ha confirmat -a l'espera de donar les dades definitives- que el 2025 ha esmicolat els anteriors registres.

L'anomalia de la temperatura mitjana a Catalunya se situa 4 graus per sobre del període 1991-2020. Es tracta d'una dada extraordinària, ja que no es refereix a la diferència respecte al període preindustrial sinó sobre tres dècades que, amb menor o major mesura, ja havien notat l'impacte del canvi climàtic.

Aquest mes, tal com explicava Nació ahir, es tanca amb set dies en què observatoris han igualat o superat els 40 ºC. Per posar-ho en context: en dues ocasions havien estat quatre, en quatre un sol dia i la resta d'anys des del 2007, cap.

Juny més càlid d'ençà que hi ha dades (1950) per davant del 2003 i 2022.

d'ençà que hi ha dades (1950) per davant del 2003 i 2022. Anomalia climàtica de + 4 ºC respecte a a la mitjana 1990-2020.

respecte a a la mitjana 1990-2020. Temperatura més alta: Vinebre amb 42,9 ºC.

amb 42,9 ºC. 45 superacions en set dies dels 40 graus en observatoris del Meteocat.

en observatoris del Meteocat. Rècord de nits tòrrides : Barcelona (11).

: Barcelona (11). 30 dies seguits amb nits tropicals a Catalunya.

a Catalunya. Nit virtualment roent (mínima de 29,8 ºC ) a Portbou i Llançà.

) a Portbou i Llançà. Temperatura més alta un juny a Barcelona (sèrie 1914-2025): 37,9 ºC.

(sèrie 1914-2025): 37,9 ºC. Vuitè mes -en termes absoluts- més càlid de la història a Barcelona.

-en termes absoluts- més càlid de la història a Barcelona. Pluja a Barcelona i àrea metropolitana: 0,0 mm.

Curiosament, un dels pocs rècords que no s'ha batut és el de màxima en un mes de juny. Vinebre -que ha superat els 42 graus durant tres dies seguits- va arribar a 42,9, només dues dècimes per sota del registre assolit el 2019 al pantà de Riba-roja (43,1).

Barcelona: rècord de nits tòrrides i de màxima

“Cal destacar que la calor ha estat persistent durant tot el mes, amb moltes jornades que han superat la mitjana”, apunta Anna Rius, cap de Serveis Climàtics del Servei Meteorològic de Catalunya. En aquest sentit, una de les dades que impacten més és que les 30 nits del mes han estat tropicals, és a dir, que almenys en un observatori la mínima no ha baixat dels 20 graus.

Ara bé, els milers de persones que viuen a la costa ja firmarien que només fossin tropicals. De fet, Barcelona ha patit un total d'onze nits tòrrides, és a dir, quan el termòmetre no baixa dels 25 ºC. És un rècord absolut a Catalunya, ja que l'anterior datava del 2003 amb deu. “El motiu principal és l’efecte illa de calor que es produeix a les ciutats”, apunta Aleix Serra, cap de Control de Qualitat de Dades del Meteocat.

La capital catalana, a més, ha acabat superant el rècord històric de calor. Aquest dilluns, l'històric Observatori Fabra, ha registrat una màxima de 37,9 ºC, el valor més alt un mes de juny en més de 110 anys de dades. Fins ara, aquest registre corresponia al 28 de juny del 2019 (37,7 ºC). Tanmateix, el que destaca és que els següents quatre valors al rànquing són tots d'enguany, segons les dades facilitades per l'observador Alfons Puertas.

30/06/2025: 37,9 ºC 28/06/2019: 37,7°C 29/06/2025: 37,5°C 25/06/2025: 36,9°C 24/06/2025: 36,0°C 28/06/2025: 35,8°C 29/06/2019: 35,7°C 28/06/1947: 35,5°C 17/06/2022 i 22/06/2003: 35,4°C

Curiosament, el juny del 2025 no només ha esdevingut el més càlid de la sèrie sinó que s'ha situat en el vuitè lloc absolut, només superat per set altres valors de juliol i agost.

Onada de calor fins al dimecres

Els xàfecs i tempestes d'aquest dilluns a la tarda -especialment en comarques com el Ripollès, el Berguedà i Osona- han començat a refrescar l'ambient en algunes zones mentre que en altres tancaven el juny amb les temperatures més altes de l'any.

De fet, el Meteocat assegura que l'onada de calor es mantindrà fins al dimecres. Els dos primers dies de juliol continuaran amb màximes disparades -entre 31 i 36 ºC al litoral i prelitoral, de 35 a 40 a l'interior i puntualment per sobre a Ponent i a les Terres de l'Ebre-.

⚠️ El Servei Meteorològic de Catalunya actualitza l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per calor intensa ⚠️



➡ Dt. 8:00 h a dc. 20:00 h

➡ Llindar que es pot superar: Calor intensa

➡ Grau de perill màxim 🟠 3/6



Hora local (h) = TU + 2 pic.twitter.com/P0XjoBH4D9 — Meteocat (@meteocat) June 30, 2025

Les nits continuaran sent de maldormir: “No baixaran dels 22 o 23 graus al litoral i podran quedar per sobre dels 25 a la zona metropolitana de Barcelona”, apunta Santi Segalà, responsable de Predicció. Per tot plegat, el Servei Meteorològic de Catalunya manté activats avisos per calor diürna i nocturna, malgrat que amb una afectació territorial més restringida.

⚠️ El Servei Meteorològic de Catalunya actualitza l'avís de situació meteorològica de perill(#avisosSMP) per calor nocturna ⚠️



➡ Dt. de 02:00 h a dc. 08:00 h

➡ Llindar que es pot superar: calor nocturna intensa

➡ Grau de perill màx. 🟡 2/6



Hora local (h) = TU +2 pic.twitter.com/hty3bWa6tc — Meteocat (@meteocat) June 30, 2025

Això sí, a partir de dijous sí que començarà una davallada de temperatura lenta i progressiva. Els xàfecs de tarda continuaran guanyant terreny i això afavorirà que més comarques tinguin vespres relativament suportables.