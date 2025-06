El juny del 2025 es converteix en un festival de 40 graus

Temperatures de 40, 41, 42 i quasi 43 graus. Això és el que ha provocat fins ara una onada de calor que encara s'allargarà fins al dimarts o dimecres. Aquest festival de temperatures extremes ha deixat una dada mai abans vista a Catalunya: fins a set jornades en què almenys un observatori del Meteocat ha superat el llindar dels 40 graus.

Vinebre torna a marcar la màxima

Aquest dilluns 30 de juny, de nou, les temperatures més altes s'han tornat a concentrat a la Ribera d'Ebre i al Priorat. Vinebre, amb 42,2 ºC, ha repetit com el valor més extrem. També han destacat els registres del pantà de Riba-roja (41,4 ºC), Torroja del Priorat (40,6 ºC) i Ascó (40,5 ºC).

En aquesta ocasió, a més, la zona del Prepirineu de Lleida també ha esdevingut un dels grans punts calents. Sant Romà d'Abella i Tremp (Pallars Jussà) han arribat als 40, mentre que també els han superat Baldomar i Oliola, a la Noguera.

De nou, els municipis del Segrià -també del Pla d'Urgell i la Terra Alta- han marcat alguns valors molt alts en una jornada en què també cal destacar el Gironès -a la capital s'ha arribat als 39,0 ºC- mentre que l'Alt Empordà s'ha arribat als 39,6 a Espolla. A Barcelona s'ha registrat una màxima provisional de 37,9 ºC a l'Observatori Fabra, el que representa la temperatura més alta en un mes de juny en una sèrie de dades més de 110 anys.

Un juny amb set dies per sobre dels 40 ºC

El primer dia del mes en superar els 40 ºC va ser el 21 de juny. Es tractava tot just del tercer any en què aquesta circumstància passava abans de Sant Joan. Una dada que fa referència al període 2007-2025, ja que el Meteocat considera que anteriorment la xarxa d'estacions automàtiques no era prou representativa de tot el país.

Des del 2007 fins al 2024 es va arribar als 40 graus un mes de juny en sis anys. En tots els casos va ser només un dia excepte el 2019 i el 2022, amb quatre jornades respectivament. Enguany, tanmateix, s'han batut tots els rècords amb un total de set dies: el 21, el 24 i el 25 així com, de manera consecutiva, del 27 al 30.

Entre tots els observatoris s'han sumat un total de 45 superacions, especialment a la Ribera d'Ebre, el Priorat i el Segrià, però també al Pallars Jussà, a la Terra Alta, l'Alt Empordà i el Pla d'Urgell. En tots els estius del 2007 al 2024 van ser 990, segons dades del Meteocat a les quals ha tingut accés Nació.

Amb aquestes circumstàncies -sumat a Barcelona encadenant nits tòrrides i la virtual nit roent que es va viure en punts de l'Alt Empordà- tot fa pensar que el juny del 2025 es tancarà com el més càlid d'ençà que hi ha registres tant a la capital catalana com al conjunt de Catalunya.