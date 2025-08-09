Catalunya torna a superar els 40 graus uns quaranta dies després

Ho apuntaven els pronòstics i s'ha complert. Catalunya ha tornat a superar aquest dissabte els 40 °C, una circumstància que no es produïa des del 2 de juliol. Les màximes més altes s'han concentrat a la Noguera i al Pallars Jussà, mentre que també hi ha hagut registres molt elevats al Segrià, la Segarra i l'Urgell, algunes de les comarques on el Meteocat havia emès un avís per calor.
Comença la segona onada de calor de l'estiu
Després de dies amb temperatura ja clarament per sobre de la mitjana climàtica, el Meteocat va advertir que aquest dissabte començava la segona onada de calor de l'estiu. Ja el dia abans els termòmetres es van disparar a Ponent i, especialment, al Pallars Jussà, amb valors que van fregar el quaranta graus.
Els observatoris del Servei Meteorològic de Catalunya amb registres més elevats aquest dissabte, per sobre dels 40 ºC, han estat els d'Oliola, Tremp i Albesa. També destaquen localitats com Seròs, Baldomar, Torres de Segre, la Pobla de Segur, Tàrrega i Golmés, amb registres per sobre dels 39.
Primers 40 graus des d'inicis de juliol
Catalunya ha superat aquest dissabte els 40 °C per primera vegada aquest agost. De fet, no s'arribava a aquest llindar des del passat 2 de juliol, quasi fa 40 dies.
En aquest sentit, cal recordar que entre finals de juny i inicis de juliol aquest registre es va superar en nou ocasions, els mateixos que en tot l'estiu del 2024. Una situació que contrasta amb quatre anys recents -2008, 2010, 2013 i 2014- on no es va arribar ni una sola vegada.
La segona onada de calor de l'estiu pot enfilar l'estadística al nivell del 2022, considerat l'estiu més càlid de la història de Catalunya i on es va arribar fins a 14 vegades als temuts 40 graus.
Onada de calor també al Prepirineu i al Pirineu
Si dissabte els termòmetres han colpejat amb força, encara ho faran més diumenge i sobretot dilluns. En aquest sentit, el Meteocat amplia l'avís d'onada de calor de Ponent al Pirineu i Prepirineu. Les comarques afectades augmenten i també la intensitat. En aquest sentit, per dilluns els avisos de calor extrema són taronges a tota la plana de Lleida i també al conjunt de les Terres de l'Ebre. També hi ha avís groc per al Camp de Tarragona i la regió metropolitana de Barcelona.