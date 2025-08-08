El Meteocat avança a dissabte l'onada de calor

Catalunya afronta a partir d'aquest de setmana la segona onada de calor de l'estiu. De moment, això sí, se centrarà a les comarques de Ponent on durant més de tres dies se superaran els llindars de temperatures extremes. Tanmateix, farà molta calor arreu del país amb valors molt per sobre de la mitjana climàtica, segons anuncia el Meteocat.
L'onada de calor comença aquest dissabte
L'inici de l'onada de calor no serà diumenge sinó aquest mateix dissabte. Es tracta d'una onada “atípica”, ja que la massa càlida no provindrà el sud sinó del sud-oest. Amb aquest pronòstic, el Servei Meteorològic de Catalunya que ja ha emès els avisos per temperatures extremes.
Per aquest divendres afecten l'Alt Pirineu mentre que dissabte s'amplien a totes les comarques de Ponent, des de les Garrigues fins a la Val d'Aran. De cara a diumenge, la calor extrema es restringirà a la plana de Lleida.
Tant dissabte com diumenge a Ponent es poden assolir els 40 graus, un llindar que no s'hi arriba des del passat 2 de juliol. A finals del cap de setmana i el dilluns, quan hi haurà el pic de l'onada de calor, els registres de 37-38 °C també poden sovintejar la resta de l'interior. Al litoral, per la seva banda, les màximes se situaran en 32-33 °C, però s'esperen mínimes molt altes, amb nits tòrrides en moltes localitats.
Calor intensa per dies
Més enllà dels dies exactes amb onada de calor -i si acaba afectant algun altre territori a banda de Ponent-, el Meteocat adverteix que les temperatures disparades es mantindran, com a mínim, fins a mitjan setmana vinent.
Això sí, l'únic consol serà per aquells que siguin al Pirineu, ja que sovintejaran els xàfecs i tempestes de tarda.