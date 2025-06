Nit roent a l'Empordà

Catalunya s'ha acostumat a nits tropicals -mínimes superiors a 20 graus- a bona part de país i tòrrides -quan no baixa de 25- a la costa. I si el termòmetre queda tota la matinada per sobre dels 30? Ara fa uns anys, els meteoròlegs i lingüistes catalans van definir el concepte de nit roent. Això és el que ha succeït aquest diumenge a Portbou, a l'Alt Empordà, l'únic observatori de Catalunya que ha patit aquesta circumstància d'ençà que hi ha dades.

Una de les pitjors nits a la costa

El Meteocat ja havia activat per primera vegada aquest estiu un avís de calor nocturna. De fet, pronosticava que durant tres matinades les mínimes serien extremadament altes tant a la costa central com a la Costa Brava.

La realitat s'ha ajustat a les perspectives. En diversos barris de Barcelona, de fet, les temperatures nocturnes s'han situat al voltant dels 27 graus. Entre els observatoris del Meteocat, destaquen els valors de l'Observatori Fabra (27,2 ºC) i el Raval (26,8 ºC). Al Tibidabo, a més, la temperatura ha anat augmentant a mesura que passaven les hores i quan el sort ha sortit ja se situava claravament per sobre dels 29.

Quarta nit roent a l'Alt Empordà

Portbou es manté com l'únic punt de Catalunya que ha registrat oficialment una nit roent i aquest diumenge ha deixat la mínima amb 30,0 ºC. Es tracta d'una fenomen absolutament puntual i, de fet, fins ara només havia succeït en tres ocasions al mateix municipi de l'Alt Empordà, especialment en jornades en què va bufar la tramuntana reescalfada. Aixó sí, és la primera vegada que passa un mes de juny.

12/08/2003: mínima de 30,7 ºC a Portbou (Alt Empordà).

04/08/2018: mínima de 31,0 ºC a Portbou (Alt Empordà).

21/08/2023: mínima de 30,2 ºC a Portbou (Alt Empordà).

29/06/2025: mínima de 30,0 ºC a Portbou (Alt Empordà).

A Llançà, també a l'Alt Empordà, la temperatura mínima d'aquesta passada nit ha estat de 30,0ºC malgrat que no hi ha observatori oficial. A Barcelona s'havia fregat aquesta estadística durant la calorada de l'agost de 2018. Concretament, l'estació de Can Bruixa, a les Corts, no va baixar de 29,9 ºC i la del Raval de 29,8, segons dades facilitades pel Meteocat. Registres absolutament infernals.

De fet, a Catalunya es va apostar per roent, que vol dir “extremament calent, que crema” i es va descartar, segons explica el Termcat, la proposta de nit abrasadora perquè l'adjectiu abrasador remet a l'acció del Sol i, tractant-se de la nit, podria portar a equívocs. En castellà, per cert, es va optar per noche infernal.