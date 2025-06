Barcelona viu la primera nit tòrrida de l'estiu

A Barcelona -i en altres punts de la costa- ja comença a ser difícil dormir. Aquest divendres s'ha viscut la primera nit tòrrida de l'estiu, una situació que es produeix quan la temperatura mínima no baixa dels 25 ºC. Aquesta circumstància s'ha produït a l'observatori del Servei Meteorològic de Catalunya ubicat al barri del Raval, al centre de la capital catalana.

Més de vint nits tropicals

Les poblacions del litoral -i en alguns casos del prelitoral- ja s'han acostumat a les nits tropicals, és a dir, que les mínimes no baixin dels 20 ºC. Enguany, la primera es va produir el 29 de maig a Portbou (Alt Empordà). També en punts de Barcelona i de Badalona, la temperatura nocturna va fregar aquest llindar.

Des d'aleshores, segons dades del Meteocat recollides per betevé, a l'estació meteorològica del Raval de Barcelona ja s'acumulen 22 nits tropicals. Un registre només superat el 2022 (23), però que contrasta amb les tres del 2020.

Primera nit tòrrida oficial

Aquest divendres, la mínima al Raval s'ha quedat en 25,0 ºC, esdevenint la primera nit tòrrida no només de Barcelona sinó del conjunt de Catalunya. Aquest barri del centre de la capital catalana és un dels que assoleix temperatures nocturnes més elevades tant per la seva proximitat al mar com per un efecte illa de calor que s'amplifica per la densitat de les construccions i la manca d'espais verds.

Feia dies que diversos observatoris fregaven aquest llindar i aquesta nit no ha estat una excepció. A Portbou, per exemple, la mínima ha estat de 23,8 ºC i als Alfacs de 23,0 ºC. També destaquen els registres de 23,2 ºC de l'Observatori Fabra o els 23,4 de Badalona-Museu.

Ara bé, si es tenen en compte estacions no oficials, aquest dijous ja s'havia registrat una mínima de 25 graus, a l'estació de l'Eixample, segons recull betevé.