Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha instal·lat tubs d’aire per refrigerar les andanes de l’estació de Plaça de Sants de l’L5. Aquest nou sistema innovador a la xarxa de metro neix com a prova pilot per rebaixar la temperatura a les andanes i millorar el confort tèrmic del passatge durant l’estada d’espera al tren. Aquesta instal·lació estarà en funcionament durant el període estival fins a l’octubre i s’ha dissenyat tenint en compte criteris ambientals i d’eficiència energètica. La prova pilot, que coincideix amb la nova calorada que afecta el país, també preveu instal·lar els tubs de refrigeració d’aire a l’estació de metro de Catalunya de l’L1 en els pròxims dies.

El nou sistema, ideat per l’empresa especialitzada en solucions de difusió d’aire mitjançant conductes tèxtils FabricAir, consisteix en dues unitats de tractament d’aire situades als extrems de les andanes amb un filtratge d’aire i dos ventiladors cadascuna. Aquestes màquines, amb 5.500 metres cúbics de capacitat, impulsen l’aire cap a un tub central que recorre l’andana de banda a banda i expulsa l’aire per uns forats situats de manera uniforme. D’aquesta manera, el passatge que espera a les andanes rep l’aire en moviment i percep una millora del confort tèrmic.

A partir d’ara, els tècnics analitzaran l’experiència en aquesta estació i es faran els estudis necessaris per determinar a quines estacions de la xarxa es podria extrapolar aquest sistema.

Sistema digital de gestió

La millora de la sensació tèrmica a les estacions de la xarxa de metro és un dels objectius principals que es persegueixen amb aquestes iniciatives. De fet, l’any 2019, TMB va implementar ja un sistema digital de gestió intel·ligent anomenat Respira a totes les línies convencionals de la xarxa de metro. Aquesta plataforma d’intel·ligència artificial continua operativa i analitza en temps real variables com la temperatura, la humitat o la qualitat de l’aire de les estacions.