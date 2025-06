Barcelona anuncia un simulacre de calor extrema: pot resistir la ciutat a 50 graus?

Ara fa un any Barcelona va arribar per primera i única vegada a la seva història als 40 graus. Ara bé, en un context de canvi climàtic accelerat, la capital catalana podria resistir a una temperatura absolutament extrema de 50 ºC. Aquest és el plantejament d'un simulacre que el consistori barceloní ha anunciat aquest dijous. Es tracta, tanmateix, d'una iniciativa que es començarà a preparar els propers mesos i que no es farà fins al 2027.

Un simulacre que ja va fer París

La iniciativa de Barcelona, en el marc del pla Calor, no és nova. S'inspira en París, una de les ciutats que estan apostant més fort per l'adaptació al canvi climàtic, i que el 2023 ja va fer una prova de com seria viure a 50 ºC. Laia Bonet, primera tinenta d'alcaldia de la capital catalana, ha explicat que en els propers mesos els tècnic municipals començaran a treballar per definir l'abast de la prova i en quina zona de la ciutat es faria.

La voluntat és poder detectar la capacitat de resposta de la ciutat a una situació extrema de temperatura i, alhora, identificar els punts febles per desenvolupar estratègies de millora. En aquest sentit, es preveu comptar amb la participació de tots els serveis municipals i agents externs, centres escolars, residències, empreses, etc. L'actuació també permetrà detectar què passa amb elements clau com les infraestructures o les comunicacions si s’arribessin a pics extrems de temperatura i acabar generant un protocol, segons Bonet.

Això sí, la tinent d'alcalde ha recordat que no hi ha cap previsió d'arribar-hi aviat, però que pot servir per veure com reaccionarien serveis i infraestructures com ara les escoles o el transport públic, per exemple.

111 milions per adaptar la ciutat a la calor

El simulacre s'emmarca en el pla Calor, l'estratègia de Barcelona per fer front a l'augment de la temperatura fins al 2035 i que compta amb un pressupost de 111,6 milions d'euros. Algunes actuacions que el consistori ja ha anunciat en les darreres setmanes tenen a veure amb la instal·lació d'ombres o l'obertura de refugis climàtics durant l'estiu.

Al maig, per exemple, l'Ajuntament ja va explicar que Barcelona generarà prop de 200 nous espais d'ombra en parcs, places i àrees de joc fins al 2027 perquè el sol i la calor excessiva no impedeixin l'ús d'espais com ara parcs o places. Fa uns dies, també es va anunciar que la xarxa de refugis climàtics per fer front a la calor a la ciutat de Barcelona comptarà aquest estiu amb 400 equipaments, 46 més que l’any passat, i arribarà per primera vegada a tots els barris.