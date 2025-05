Collboni presenta una nova Barcelona davant la calor: tendals a places i parcs per fer-hi ombra

Guanyar ombres com a objectiu prioritari en una ciutat marcada per l'esperit mediterrani, el voler estar al carrer, la certesa que això encara colpeja més les rendes baixes i la proximitat d'un futur climàtic cada vegada més abrasador. Aquest és l'objectiu definit per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en la presentació del Programa d'Ombres a la capital catalana. I això té una traducció immediata: el desplegament de noves estructures a places, carrers i parcs. Moltes d'aquestes, només durant uns mesos, durant la temporada alta del sol: "entre Sant Joan i la Mercè", ha definit Collboni. Tot seguit ha matisat que el període es podria ampliar, si es considera necessari.

La idea és acabar el mandat amb més de 200 nous punts d'ombra, tal com ja s'havia anunciat quan es va presentar el full de ruta del govern socialista per guanyar verd. Però la clau és el com. En molts casos, això suposarà la normalització d'un nou element: el tendal. Un recurs que a zones com Andalusia, més acostumades a la inclemència solar, ja fa temps que tenen integrat, ha assegurat el batlle barceloní en la presentació del pla. "Nosaltres també haurem de posar tendals als espais públics de la nostra ciutat", ha reblat tot seguit. I ho ha vinculat a la preparació de la ciutat per un context climàtic cada vegada més desafiant pel que fa a les altes temperatures i el risc d'insolació: "Els episodis de calor extrema maluradament a la nostra ciutat seran més freqüents en el futur".

Tot plegat dona continuïtat a una política de guany d'ombra que ja s'ha anat integrant urbanísticament els darrers anys, però que ara es referma amb un pla propi i que, de pas, també aprofundeix en la prova pilot engegada l'estiu passat, quan es van desplegar tres prototips d'ombra temporal a diferents punts de Barcelona, allà on no es poden plantar arbres. Ara la idea és fer arribar aquestes mateixes "estructures d'ombra estacionals" a zones com la plaça del Mar, a la Barceloneta, a la rambla del Carmel o a la llosa de Sant Andreu Comtal. La idea és que els tendals hi estiguin operatius en aquests punts aquest mateix estiu.

L'any vinent, en canvi, aquesta mateixa proposta es pretén fer arribar a punts com són les places de Joanic, Lesseps, el Canòdrom, Ángel Pestaña, el Poeta Boscà o André Malraux, entre d'altres. En qualsevol cas, la proposta de la temporalitat té a veure amb què es puguin retirar els tendals quan la calor afluixi i ja no siguin necessaris.

Noves ombres amb tendals a Barcelona, en els jardins d`Antoni Santiburcio / David Arumí

Els darrers mesos ja s'han instal·lat algunes noves estructures d'ombra i la intenció, d'aquí a finals de mandat, és instal·lar-ne 194 més. El programa compta amb 13 milions d'euros de pressupost i té la intenció d'aportar 50.000 nous metres quadrats d'ombra, el que equivaldria a set camps de futbol, ha apuntat l'alcalde barceloní en la compareixença de premsa. "Amb aquest programa donem el tret de sortida a les ombres com una autèntica política urbana de ciutat", ha rematat.

Moltes de les noves ombres que arribin, però, aniran destinades especialment a àrees de joc de parcs o patis escolars. Actualment, hi ha unes 900 zones de joc infantil a la ciutat i només 183 estan protegides del sol. La intenció és acabar el mandat amb 303 zones amb ombra. És a dir, una de cada tres. A banda, als patis escolars es vol continuar la línia dels darrers anys -l'estiu passat es van instal·lar estructures d'ombra a 21 espais educatius- i en el moment que la canalla faci vacances estivals aquest any s'intervindrà en 15 patis més. Els punts escollits són els centres Rubén Darío, Collaso i Gil, Costa i Llobera, Nabí, Orlandai, Josep Maria de Sagarra, Sagrada Família, Teixidores de Gràcia, Torrent d'en Melis, Parc del Guinardó, el Turó, el Polvorí, Emili Juncadella, Segre i Antoni Balmanya.

Zones on es poden plantar arbres (ara sí)

Com a part del pla, també hi ha una llista d'espais que s'ha considerat que és possible plantar arbres -la manera prioritària de guanyar ombra, tot i que no es pot a tot arreu- malgrat que en el passat no s'havia fet. "En el seu moment, per raons de projecte, o de manca de prioritat es va decidir no plantar en aquests emplaçaments. En l'escenari actual de canvi climàtic sí que ho és", exposen des de l'Ajuntament. Això fa referència a 10 zones escollides de manera inicial per intervenir: el portal de l'Àngel, la plaça Josep Maria Folch i Torres, el passeig Olímpic, la plaça Iberia, el Palau Reial, la plaça Emili mira, la plaça General Moragas, el Clot de la Mel, Ca l'Alier i els Jardins de Teresa de Calcuta.

Com s'han escollit els punts d'ombra prioritaris

Per decidir com es prioritzen els punts on intervenir, el consistori assegura que s'ha fet un estudi en què s'han tingut en compte tres variables: les hores de sol que impacten sobre cada punt desprotegit, el tipus d'ús que se'n fa i la vulnerabilitat -infants i gent gran, sobretot- de les persones que l'ocupen.