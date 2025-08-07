L'escalfament global dona una «lleugera treva»

La coincidència entre un canvi climàtic accelerat i un episodi del Niño intens van provocar que entre mitjans del 2023 i principis de 2025 el planeta assolís temperatures mai vistes. Més de 20 mesos per sobre del llindar d'1,5 graus i puntes diàries per sobre dels 2 graus. Sortosament, des de l'abril aquestes anomalies s'han reduït provocant una “lleugera treva”, en paraules dels responsables del Servei de Canvi Climàtic del projecte europeu Copèrnicus.
El tercer juliol més càlid de la història
Que l'escalfament global hagi reduït una mica la intensitat, en cap cas vol dir que el canvi climàtic freni. De fet, el juliol del 2025 es va tancar amb una mitjana de 16,68 °C, un fet que el situa com el tercer més càlid d'ençà que hi ha registres.
El mes es va tancar amb una anomalia d'1,25 graus respecte a l'era preindustrial. En aquest sentit, queda clarament per sota del 2023 (+1,52 ºC) i el 2024 (+1,48 ºC) i poc per sobre del 2019 (1,20 ºC).
Segons les dades de Copèrnicus, només quatre dels últims 25 mesos la temperatura global s'ha quedat per sota els 1,5 graus. En aquest sentit, el darrer any natural encara continua per sobre (+1,53 ºC).
El canvi climàtic no s'ha aturat
Aquests tres mesos de certa “normalització” ha estat qualificada per Copèrnicus de “lleugera treva”. “Dos anys després del juliol més calorós mai registrat, la recent ratxa de rècords de temperatura ha acabat... per ara”, afirma Carlo Buontempo, director del Servei de Canvi Climàtic. “Això en cap cas significat que el canvi climàtic s'hagi aturat”, aclareix.
En aquest sentit, no només el juliol del 2025 està per sobre de tots els previs al 2023, sinó que el mes també va estar marcat per la calor extrema i inundacions catastròfiques. “Excepte que estabilitzem les concentracions de gasos d'efecte hivernacle, continuarem patint nous rècords de temperatura i conseqüències més greus”, afegeix Buontempo.
De fet, més enllà de la calorada que afecta la península Ibèrica i part de la Mediterrània -a Portugal ja han superat els 44 graus-, aquests dies han estat notícies els rècords històrics al Japó -41,8 ºC aquesta setmana- i mínimes que s'han enfilat fins als 37 graus en punts de l'Iraq i Kuwait i als 29 graus a Armènia, en un nou rècord estatal.