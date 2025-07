El planeta ja viu a crèdit (i queden més de cinc mesos)

Encara no s'ha acabat el juliol i el planeta comença a viure de crèdit. El ritme amb el qual la humanitat consumeix els recursos naturals és el 80% més ràpid que el ritme de regeneració. D'aquesta manera, caldrien 1,8 planetes com la Terra per ser sostenibles.

El Dia de la Sobrecapacitat s'avança una jornada

El Dia de la Sobrecapacitat (Overshot Day en anglès) és la jornada en què els recursos consumits per la humanitat superen el pressupost anual de recursos i serveis ecològics de la natura. Segons la Global Footprint Network, una entitat internacional de prestigi centrada en l'anàlisi i difusió del concepte de la petjada ecològica, s'ha produït just aquest dijous 24 de juliol.

Es tracta d'un dia abans que en el període 2022-2024, un avançament que es consolida respecte als anys previs de la pandèmia on se situava a finals de juliol. Precisament, l'any 2020 -amb els confinaments més durs- la reducció del consum de recursos va fer que el Dia de Sobrecapacitat s'endarrerís fins al 9 d'agost.

De fet, en quatre dècades s'ha viscut un procés d'increment accelerat d'aquesta capacitat per esgotar els recursos. Si el 1983 era el 9 de desembre, el 1993 ja avançava fins al 26 d'octubre. El canvi de segle situava el càlcul en 12 de setembre (2003) i una dècada més tard ja era l'1 d'agost (2013), xifra molt similar a l'actual.

Com es calcula el Dia de Sobrecapacitat?

El Dia de la Sobrecapacitat marca la data en què la demanda de recursos i serveis ecològics per part de la humanitat supera el que la Terra pot regenerar (oferta) en el conjunt de l'any.

L'oferta o biocapacitat, sigui pel conjunt de la Terra o per un país, es defineix a partir de la seva superfície biològicament productiva tant de la terra com del mar, fet que inclou forests, conreus i caladors pesquers.

En l'altra cantó de la balança, la petjada ecològica mesura la demanda de la població de productes alimentaris i de fibra d'origen vegetal, productes ramaders i pesquers, fusta i altres productes forestals, espai per a infraestructures urbanes i boscos per absorbir les seves emissions de diòxid de carboni dels combustibles fòssils.

Les dues mesures es calculen amb hectàrees i, en funció de com la demanda supera l'oferta, es calcula quin dia del calendari s'arriba al Dia de Sobrecapacitat i el territori en qüestió passa a viure a crèdit.

Un mètode de càlcul que s'actualitza

De manera recurrent, la Global Footprint Network, juntament amb la Universitat de York, actualitzen el mètode de càlcul a partir de millorar les dades històriques, però també de noves troballes científiques, com una menor capacitat dels boscos per segrestar el diòxid de carboni, la coneguda funció d'embornal.

“Fins i tot un canvi d'uns pocs punts percentuals pot desplaçar la data del Dia de Superació de la Terra en un bon nombre de dies”, apunten els científics responsables de l'estudi. En aquest sentit, fins a l'any passat se situava al voltant de l'1 d'agost i ara s'ha avançat una setmana. Això sí, amb el mètode actualitzat es recalculen els valors de cada any per tal que la sèrie tingui coherència.

Sigui com sigui, el deute de recursos va creixent sense aturador. “Ja devem al planeta almenys 22 anys de regeneració ecològica, fins i tot si aturem qualsevol altre dany ara”, apunta Lewis Akenji, membre de la junta de Global Footprint Network.

Els països que ja han consumit més recursos

La petjada ecològica és desigual segons el nivell de renda i també entre països. En aquest sentit, el primer a superar el seu propi Dia de la Sobrecapacitat va ser el Qatar (6 de febrer), seguit de Luxemburg i Singapur. França hi va arribar el 19 d'abril mentre que l'estat espanyol, coincidint amb la Xina, el 20 de maig. Un país que pràcticament fa les paus és l'Uruguai: ho supera el 17 de desembre.