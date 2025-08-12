Compte enrere per l'eclipsi solar total: el 12 d'agost de 2026 el sud de Catalunya viurà un fenomen excepcional

Falta just un any perquè es produeixi un eclipsi solar total que es podrà veure des de bona part del país, i especialment, des del sud de Catalunya, a les Muntanyes de Prades, el Montsant i algunes zones de les Terres de l'Ebre. A dotze mesos del fenomen, el responsable del Parc Astronòmic Muntanyes de Prades, Aleix Roig, avisa que "ben aviat penjaran el cartell de complet". A les Terres de l'Ebre, on l'eclipsi solar del 12 d'agost de 2026 es podrà veure més estona, les peticions d'informació, les consultes o fins i tot les reserves hoteleres són moltes més de les habituals. Es tracta d'un fenomen excepcional que no es repetirà pràcticament fins a l'any 2200, i per això s'espera una afluència massiva de visitants.
El darrer eclipsi solar total que es va poder observar des de Roquetes, al Baix Ebre, va ser el 1905, també a l'agost, l'any que precisament es va inaugurar l'Observatori de l'Ebre. El centre era un projecte en marxa, però es va fer tot el possible perquè fos obert per a l'eclipsi solar total de fa 120 anys. Queda just un any per reviure la cita, un nou eclipsi de sol complet que es podrà veure el 12 d'agost de 2026 i que durarà, des de l'Observatori de l'Ebre, un minut i mig. És un dels punts del país on s'allargarà més.
"Segons molta gent que n'ha pogut viure un en directe, és un dels fenòmens més espectaculars de la natura, i això ho tindrem a casa nostra", comenta Roig a l'ACN. També ho destaca Juan José Curto Subirats, investigador del CSIC (Consell Superior d'Investigacions Científiques) i responsable de cultura científica al centre ebrenc, qui apunta que un eclipsi solar total és un esdeveniment astronòmic "únic" i especial.
A part de gaudir de la "peculiaritat" de l'esdeveniment, als investigadors de l'Observatori de l'Ebre també els permet fer recerques concretes a partir de l'efecte del fenomen astronòmic, com han fet abans en diversos eclipsis solars parcials que s'han vist. "A més de veure una cosa natural que no veiem tots els dies, hi ha aspectes concrets de l'ocultació del sol que, almenys a mi en particular, em permeten fer algun estudi de com s'ha disminuït la ionització a la ionosfera o com ha variat el camp magnètic", conta Juan José Curto. "Encara no tenim un pla traçat, però és possible que poguéssim fer algun petit treball científic", ha insistit.
El responsable de cultura científica del centre de Roquetes ha reconegut que els eclipsis solars totals generen un interès enorme, com s'ha vist en altres parts del món. Hi ha molta gent que els "persegueix" perquè "és una cosa molt bonica, molt especial de veure" i també atraurà molts visitants encuriosits per la proximitat. "Com l'àrea on hi haurà eclipsi total serà el sud de Catalunya, esperem molta gent del nord del país, inclús de França. Serà agost, probablement hi haurà molta gent de vacances que tindrà disponibilitat i sí, es preveu que bastanta gent vingui aquí a veure-ho", ha explicat Curto.
Preparats per a una arribada massiva
Des de Prades insisteixen que caldrà fer una arribada "esglaonada". Roig assenyala que els visitants haurien de pujar a Prades "sempre que tinguin lligat un allotjament al territori, o alguna activitat". "Que no ens passi pel cap desplaçar-nos el mateix dia 12", avisa. El responsable del parc astronòmic recorda que les Muntanyes de Prades és un "territori fràgil" i un "entorn natural protegit". "Cal tenir molta cura amb les arribades de gent perquè la nostra capacitat de càrrega és limitada", rebla.
Per fomentar aquesta arribada progressiva, han muntat un festival del 10 al 13 d'agost amb observacions diürnes, nocturnes, tallers i actuacions musicals. "La majoria d'allotjaments estan ja en percentatges d'ocupació per sobre el 80% i, per tant, les arribades s'han de planificar", explica. Recomana fer-ho les últimes setmanes d'estiu i les primeres de la tardor perquè "ben aviat penjarem el cartell de complet".