El Govern crea l'Observatori de la Inundabilitat per millorar la gestió i el seguiment de riuades

El Govern, a banda dels pressupostos de carboni, té previst aprovar aquest dimarts la creació de l'Observatori de la Inundabilitat. Es tracta d'un òrgan adscrit a la direcció general de Transició Hídrica i que segons l'executiu servirà per millorar el coneixement tècnic i la presa de decisions sobre aquest àmbit, segons ha pogut saber l'ACN. També prestarà assessorament tècnic expert i plantejarà mesures per afrontar els riscos. Aquest organisme, estarà format per un màxim de 25 membres, provinents d'organismes de la Generalitat dins de l’àmbit de la gestió de les inundacions (ACA, Protecció Civil, SMC, Urbanisme), i també d’experts independents en la matèria.

Aquest organisme avaluarà i farà seguiment de les mesures previstes en els programes i les polítiques de l’Agència Catalana de l’Aigua en matèria de gestió dels riscos d’inundació. El nou observatori permetrà disposar d'informació sobre el fenomen de les inundacions en el territori, tot recopilant i analitzant les dades i els estudis sectorials de què disposen els diferents organismes públics, acadèmics i professionals.

També servirà per a impulsar estudis actualitzats, tot integrant-hi els vessants acadèmic, professional i administratiu, i prenent en consideració els elements temporal, espacial i social, així com l’impacte del canvi climàtic, especialment en l’àrea mediterrània.

Solucions a mitjà i llarg termini

L'Observatori serà un organisme que, més enllà de les mesures ja previstes a la planificació del Govern de la Generalitat, plantejarà solucions a mitjà i llarg termini, tant en la predicció de les inundacions com en actuacions destinades a la mitigació del canvi climàtic, i que tinguin en compte tant mesures estructurals com no estructurals, incloses aquelles basades en la natura.

La seva creació forma part de les actuacions derivades de la resposta a les inundacions provocades per la dana al País Valencià, malgrat que la majoria d'accions anunciades, des de l'actualització de la cartografia de risc al decret de campings, estan pendents.